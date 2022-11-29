«Но с таким же успехом Украина может просить у Запада и атомное оружие. И если Запад согласится, то это, по большому счету, будет означать прямое вступление в <…>. Не просто прокси — <…>, как сейчас с Украиной, а переход красной линии», — отмечает Олег Матвейчев.