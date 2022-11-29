Напомним, что речь идет о высказываниях в соцсети (заблокированной в РФ) украинского секретаря СНБО Алексея Данилова. Он обратился к западным странам с просьбой поставить Украине ракеты дальностью 800 километров, отметив, что это позволит «существенно сэкономить на генераторах».
«Но с таким же успехом Украина может просить у Запада и атомное оружие. И если Запад согласится, то это, по большому счету, будет означать прямое вступление в <…>. Не просто прокси — <…>, как сейчас с Украиной, а переход красной линии», — отмечает Олег Матвейчев.
По мнению собеседника, просьбы о поставках дальнобойного оружия - это не более чем «хотелки» Украины, которые никто не будет удовлетворять.
«Запад же может получить не очень хороший ответ, связанный уже с непосредственными угрозами, которые мы выставим европейским и натовским столицам», - резюмирует спикер.