rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Депутат Матвейчев назвал «хотелками» просьбы Украины о поставках дальнобойных ракет

Сегодня, 12:48
Фото: Tomás Del Coro/CC BY SA / wikimedia.org
Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил RostovGazeta, что просьбы о поставках дальнобойного оружия — это не более, чем «хотелки» Украины

Напомним, что речь идет о высказываниях в соцсети (заблокированной в РФ) украинского секретаря СНБО Алексея Данилова. Он обратился к западным странам с просьбой поставить Украине ракеты дальностью 800 километров, отметив, что это позволит «существенно сэкономить на генераторах».

«Но с таким же успехом Украина может просить у Запада и атомное оружие. И если Запад согласится, то это, по большому счету, будет означать прямое вступление в <…>. Не просто прокси — <…>, как сейчас с Украиной, а переход красной линии», — отмечает Олег Матвейчев.

Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области
Узнать подробнее

По мнению собеседника, просьбы о поставках дальнобойного оружия - это не более чем «хотелки» Украины, которые никто не будет удовлетворять.

«Запад же может получить не очень хороший ответ, связанный уже с непосредственными угрозами, которые мы выставим европейским и натовским столицам», - резюмирует спикер.

Депутат Бородай оценил вероятности использования «грязной бомбы» в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к веснеРостовский депутат Водолацкий заявил, что на Западе устали поддерживать УкраинуЭксперт разъяснил, почему США не поставят Украине ракеты ATACMS для обстрела Ростова
#Последние новости Ростова на сегодня#Спецоперация#Эксклюзив#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дальнобойные ракеты#Вооружение Украины#Дарья Демидова
Подпишитесь
«Надо ответить»: ростовчан разозлил удар HIMARS по Квашино рядом с границей региона
Сегодня, 12:33
Уроженец Ростовской области Ратин вернулся на передовую СВО после госпиталя и погиб
Сегодня, 12:27
В Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года
Сегодня, 12:26
Вассерман сообщил, надо ли Ростову готовиться к обстрелам ракетами со стороны Украины
Сегодня, 11:33
Массовые отравления суши зафиксированы в Ростове
Сегодня, 10:43