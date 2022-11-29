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Немецкому футбольному союзу грозит штраф от ФИФА за поведение игроков сборной

Сегодня, 08:38
Международная федерация футбола намерена отреагировать на неявку игроков на предматчевую пресс-конференцию.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) за неявку игроков сборной Германии на пресс-конференцию перед игрой со сборной Испании, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ. 

По регламенту чемпионата мира в предматчевой пресс-конференции обязаны участвовать главный тренер сборной и кто-либо из ее игроков. Перед матчем со сборной Испании главный тренер Ханси Флик пришел один, объяснив свой шаг, нежеланием отвлекать игроков от подготовки к игре. 

Немецкому футбольному союзу за данное нарушение грозит предупреждение или штраф.

 

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