Немецкому футбольному союзу грозит штраф от ФИФА за поведение игроков сборной

По регламенту чемпионата мира в предматчевой пресс-конференции обязаны участвовать главный тренер сборной и кто-либо из ее игроков. Перед матчем со сборной Испании главный тренер Ханси Флик пришел один, объяснив свой шаг, нежеланием отвлекать игроков от подготовки к игре.