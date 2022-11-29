Немецкому футбольному союзу грозит штраф от ФИФА за поведение игроков сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) за неявку игроков сборной Германии на пресс-конференцию перед игрой со сборной Испании, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.
По регламенту чемпионата мира в предматчевой пресс-конференции обязаны участвовать главный тренер сборной и кто-либо из ее игроков. Перед матчем со сборной Испании главный тренер Ханси Флик пришел один, объяснив свой шаг, нежеланием отвлекать игроков от подготовки к игре.
Немецкому футбольному союзу за данное нарушение грозит предупреждение или штраф.