Российские компании готовятся к выпуску ЦФА

ЦФА (токены) – это актив, являющийся цифровым аналогом, позволяющим владеть правом на драгметаллы или редкоземельные элементы, не храня их дома, пишет газета “Известия”.
В ВТБ заявили, что идея выпуска и продажи россиянам токенов на ценные бумаги, драгоценные камни и редкоземельные элементы близка к реализации. По мнени. экспертов, спрос на ЦФА начнёт формироваться уже в следующем году. Инвесторы смогут покупать данные активы в цифровом варианте и зарабатывать на росте их стоимости или получать доходы с купонов, если речь идёт об облигациях.
Аналитики считают, что наиболее востребованными будут цифровые активы, аналоги которых недоступны широкому кругу лиц. Это, например, драгоценные камни или редкоземельные металлы. Таким образом человек получит такой актив, но избавится от рисков, связанных с хранением тех же драгоценностей.
Также инвесторы смогут купить токены, которые закрепляют право на получение золота в физической форме. Возможность выпуска такого инструмента сейчас прорабатывают в компании “Лайтхаус”. Продажу этого продукта через платформу компании будут осуществлять эмитенты, которые предлагают металл на рынке.
В “Ростелекоме” сообщили, что компания рассматривает выпуск аналогов облигаций и других ценных бумаг в цифровом формате. Одним из преимуществ данного решения является скорость выпуска.
Напомним, ЦФА — это цифровые права, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. К ним не относятся криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. Согласно российскому законодательству, они также не могут выступать средством платежей. Их основные преимущества для инвесторов – возможность “поделить” стоимость ценной бумаги на несколько токенов и совершать программируемые сделки, отметил ЦБ в консультативном докладе.
В настоящее время ЦФА выпускают “Сбер” и “Норникель”, при этом данные активы розничным инвесторам недоступны. Ожидается вывод на рынок коротких рублёвых облигаций в формате ЦФА от одного из крупных эмитентов, но приобрести их также смогут только юридические лица.
Для участия в обороте ЦФА розничных инвесторов необходимы механизмы дополнительного регулирования. Об этом журналистам рассказали в Банке России. Предполагается, что клиенты будут иметь непосредственный доступ к своим цифровым кошелькам на платформе операторов информационных систем.
В настоящее время неквалифицированные инвесторы могут покупать любые цифровые права в пределах 600 000 рублей, если такие активы не входят в список инструментов для инвесторов квалифицированных. Центробанк готов рассмотреть расширение списка активов, доступных россиянам, в том числе без ограничения суммы вложений по низкорискованным цифровым продуктам.