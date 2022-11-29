Российские компании готовятся к выпуску ЦФА

В ВТБ заявили, что идея выпуска и продажи россиянам токенов на ценные бумаги, драгоценные камни и редкоземельные элементы близка к реализации. По мнени. экспертов, спрос на ЦФА начнёт формироваться уже в следующем году. Инвесторы смогут покупать данные активы в цифровом варианте и зарабатывать на росте их стоимости или получать доходы с купонов, если речь идёт об облигациях.