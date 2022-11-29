РЖД продает лечебный корпус в Новочеркасске

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности: лечебного корпуса № 3 площадью 578,1 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 14 и относящегося к нему земельного участка, находящегося в собственности ОАО «РЖД», площадью 7334 кв.м (кадастровый номер 61:55:0010720:1455), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака (далее – Объекты).