РЖД продает лечебный корпус в Новочеркасске

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности: лечебного корпуса № 3 площадью 578,1 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 14 и относящегося к нему земельного участка, находящегося в собственности ОАО «РЖД», площадью 7334 кв.м (кадастровый номер 61:55:0010720:1455), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака (далее – Объекты).
Начальная цена продажи Объектов на аукционе составляет 63837670 рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка в размере 52511440 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объектов на аукционе («шаг аукциона») составляет 3191883,50 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).
Дополнительную информацию об объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.
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