«Барселона» намерена предложить новый контракт чемпиону мира Бускетсу

Руководство «Барселоны» намерено предложить новый контракт капитану команды, полузащитнику Серхио Бускетсе, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ.
Ранее Бускетс, который является воспитанником «Барселоны», заявлял, что планирует покинуть каталонский клуб в качестве свободного агента. Тем не менее, по рекомендации главного тренера «Барселоны» Хави, руководство команды намерено предложить игроку новый контракт. По словам Хави, он по-прежнему рассчитывает на Бускетса.
Бускетс выступает в составе первой команды «Барселоны» с 2008 года и восемь раз в ее составе становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов. Полузащитник также становился чемпионом мира и Европы.