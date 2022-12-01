rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Барселона» намерена предложить новый контракт чемпиону мира Бускетсу

Сегодня, 13:24
Фото: pxhere.com
Сам игрок ранее заявлял, что хотел бы покинуть каталонский клуб.

Руководство «Барселоны» намерено предложить новый контракт капитану команды, полузащитнику Серхио Бускетсе, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ. 

 

Ранее Бускетс, который является воспитанником «Барселоны», заявлял, что планирует покинуть каталонский клуб в качестве свободного агента. Тем не менее, по рекомендации главного тренера «Барселоны» Хави, руководство команды намерено предложить игроку новый контракт. По словам Хави, он по-прежнему рассчитывает на Бускетса. 

 

Бускетс выступает в составе первой команды «Барселоны» с 2008 года и восемь раз в ее составе становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов. Полузащитник также становился чемпионом мира и Европы.

#Спорт
Подпишитесь
В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
Сегодня, 04:51
Лживый одиночка: ростовский психолог рассказал, как мультики влияют на ребенка
30 ноября 20:09
В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября
Сегодня, 05:20
В Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре
Сегодня, 06:50
Власти в Ростове отсудили 8,5 млн рублей у Агентства развития платежных систем
Сегодня, 07:04
Синоптик Елена Назарова предупредила ростовчан о метелях и гололеде в декабре
Сегодня, 07:25