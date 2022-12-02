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«Хорошо, застройщики не видели»: в реке Дон образовался остров из-за сильного ветра

Сегодня, 15:48
Фото: rostovgazeta.ru
«Остров» показался в реке Дон после того, как из него ветром выдуло воду

Посреди реки Дон в Ростове образовался остров из-за сильного ветра

Из-за ветреной погоды воду выдуло из реки Дон настолько, что посреди водоема появился объемный кусок суши, сообщают в соцсетях.
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Погода

Уже несколько дней Ростов не покидает устойчивый восточный ветер. Из-за погодного катаклизма из реки Дон выдувает воду. Это привело к тому, что сквозь водную гладь стала проглядывать значительная площадь суши, напоминающая остров посреди реки.

В соцсетях ростовчане шутят, что если «остров» продержится над водой хотя бы неделю, на нем начнут возводить новый жилой комплекс. «Главное, что бы застройщики не увидели, а то наделают там высоток», — пишут горожане.

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Тем временем синоптики констатируют, что сильный ветер не покинет Ростовскую область, как минимум, до начала следующей недели.

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