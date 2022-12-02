Уже несколько дней Ростов не покидает устойчивый восточный ветер. Из-за погодного катаклизма из реки Дон выдувает воду. Это привело к тому, что сквозь водную гладь стала проглядывать значительная площадь суши, напоминающая остров посреди реки.
В соцсетях ростовчане шутят, что если «остров» продержится над водой хотя бы неделю, на нем начнут возводить новый жилой комплекс. «Главное, что бы застройщики не увидели, а то наделают там высоток», — пишут горожане.
Тем временем синоптики констатируют, что сильный ветер не покинет Ростовскую область, как минимум, до начала следующей недели.