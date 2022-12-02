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Совет Федерации освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты

Сегодня, 08:52
Стало известно, что сенаторы освободили Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ. Это решение было принято на фоне слухов о его переходе на работу в «Яндекс».

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», на заседании в среду Совет Федерации принял решение о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России. Сам Кудрин сообщил, что уже направил заявление об отставке президенту Владимиру Путину.

Некоторые СМИ утверждают, что Кудрин в скором времени займет пост председателя совета директоров российской головной организации группы «Яндекс». Также есть информация, что в Счетной палате Кудрина заменит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

 

#Светлана Павлова
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