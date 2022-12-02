Совет Федерации освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», на заседании в среду Совет Федерации принял решение о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России. Сам Кудрин сообщил, что уже направил заявление об отставке президенту Владимиру Путину.
Некоторые СМИ утверждают, что Кудрин в скором времени займет пост председателя совета директоров российской головной организации группы «Яндекс». Также есть информация, что в Счетной палате Кудрина заменит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.