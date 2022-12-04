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Работника пекарни забили до смерти на месте бывшего рынка в Ростовской области

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI

В Новочеркасске на территории бывшего рынка ночью убили мужчину

На месте бывшего рынка в Новочеркасске Ростовской области до смерти забили работника пекарни, сообщает местный Telegram-канал.

В Новочеркасске Ростовской области следователи изучают обстоятельства убийства местного жителя. Его тело нашли в подсобке пекарни на территории бывшего рынка. Известно, что убитый был сотрудником пекарни.

На месте происшествия зафиксированы следы борьбы и кровь. Предположительно, мужчина был до смерти забит неизвестными.

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Личность потерпевшего пока не удалось установить, так как документов у него при себе не было. Сейчас следователи изучают все обстоятельства убийства и проводят необходимые экспертизы.

Официальной информации о преступлении от Следственного комитета России по Ростовской области пока не поступало, она уточняется.

Ранее сообщалось, что в Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Азов#Происшествие#Преступность
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