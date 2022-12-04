В Новочеркасске Ростовской области следователи изучают обстоятельства убийства местного жителя. Его тело нашли в подсобке пекарни на территории бывшего рынка. Известно, что убитый был сотрудником пекарни.
На месте происшествия зафиксированы следы борьбы и кровь. Предположительно, мужчина был до смерти забит неизвестными.
Личность потерпевшего пока не удалось установить, так как документов у него при себе не было. Сейчас следователи изучают все обстоятельства убийства и проводят необходимые экспертизы.
Официальной информации о преступлении от Следственного комитета России по Ростовской области пока не поступало, она уточняется.
Ранее сообщалось, что в Азове двоих полицейских и стажера подозревают в избиении мужчины в ноябре.