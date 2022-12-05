Советы от эксперта МТС Банка: как лучше распорядиться годовым бонусом

Как правило, большинство россиян, стараются первым делом потратить годовую премию на досрочное или частично-досрочное погашение кредитов и раздачу долгов. Ведь по традиции Новый год принято встречать без финансовых проблем. И это разумно, потому что не только позволяет почувствовать себя молодцом, но и сулит гарантированную выгоду в долгосрочной перспективе. Например, если годовой бонус сможет покрыть 3-4 платежа по вашему кредиту, то итоговая переплата банку окажется гораздо меньшей.
Если у вас нет кредитов или же есть щадящая ипотека - с льготной процентной ставкой значительно ниже уровня текущей инфляции (12,6% на октябрь 2022-го) – в этом случае стоит присмотреться к сберегательной модели поведения и положить годовую премию на вклад.
- Задуматься о формировании финансового резерва нужно на случай потери работы, болезни и других непредвиденных обстоятельств. В идеале это должен быть запас денег, который покрывает расходы семьи на 3-6 месяцев, - считает эксперт команды «Управление личными финансами» МТС Банка Виктория Платова.
Есть еще вариант - откладывать деньги на досрочное погашение той же ипотеки. Здесь в расчет берется то, что в нынешней ситуации как раз-таки выгодно пользоваться «длинными» ипотечными деньгами. За последние два года цены на жилье подорожали в среднем в два раза, да и процентные ставки по ипотеке существенно изменились. Выходит, что вы заплатите за недвижимость намного меньше, чем если бы покупали ее сейчас.
Отправьте годовой бонус во вклад
Ежемесячно перечисляйте на него хотя бы 10-20% ежемесячного дохода
Действуйте по этой схеме 1-3 года, получая прибыль в виде процентов
Ваши дальнейшие шаги: вы можете либо переоткрыть вклад (и продолжить копить), либо потратить часть денег на погашение ипотеки или крупную покупку.
- В любом случае, деньги должны работать и приносить пользу, а не ждать, пока их съест инфляция. Да, сейчас на рынке нет ставок по вкладам по 20%, как в 2014 году, когда лихорадило рынок. Но даже комфортные ставки по 8-9% помогут достичь долгосрочной финансовой цели, - продолжает Виктория Платова.
Что касается валюты, то сейчас операции с ее покупкой и продажей крайне рискованы. Банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов, а ЦБ до 9 марта 2023 года продлил ограничения на снятие валюты.
Так что, если вы не являетесь профессиональным игроком на рынке ценных бумаг и не занимаетесь экспортом, то с валютой лучше не рисковать. Если вы живете в России и получаете зарплату в рублях, для вас российский рубль - по-прежнему самая надежная валюта.
Фондовый рынок. Несмотря на многие ограничения, он все еще остается привлекательным. Нужно лишь помнить: начинающему инвестору не стоит ввязываться в высокорисковые активы, лучше присмотреться к рублевым государственным и корпоративным облигациям. Да, доход по ним ниже, чем по акциям, но зато облигации надежнее.
В условиях ограничений вполне очевидно временное краткосрочное падение рынка. Но ведь инвестиции - это всегда риски, поэтому не рекомендуем всю годовую премию отправлять исключительно на инвестиции. Лучше разделить ее на несколько частей. Это могут быть, к примеру, вложения в инвестиционные и накопительные проекты.
Важный пункт, о котором многие забывают, думая о глобальном. Порадовать себя- это не бездумно «ухнуть» всю премию на очередную ненужную вещь или повестись на рекламу навязанных трендов потребления - «у подружки есть модный гаджет, и у меня должен быть». Это возможность отложить часть годового бонуса или потратить его на маленькие, но такие важные нужды семьи: подарки для родных, отпуск, обучение или здоровье.
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