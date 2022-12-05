Советы от эксперта МТС Банка: как лучше распорядиться годовым бонусом

Есть еще вариант - откладывать деньги на досрочное погашение той же ипотеки. Здесь в расчет берется то, что в нынешней ситуации как раз-таки выгодно пользоваться «длинными» ипотечными деньгами. За последние два года цены на жилье подорожали в среднем в два раза, да и процентные ставки по ипотеке существенно изменились. Выходит, что вы заплатите за недвижимость намного меньше, чем если бы покупали ее сейчас.