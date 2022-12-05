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Советы от эксперта МТС Банка: как лучше распорядиться годовым бонусом

Сегодня, 12:15
Фото: unsplash.com
Годовой бонус, как приятная новогодняя прибавка к зарплате, по мнению эксперта МТС Банка, может принести еще больше радости, если ее использовать с наибольшей пользой .

Закрыть долги

Как правило, большинство россиян, стараются первым делом потратить годовую премию на досрочное или частично-досрочное погашение кредитов и раздачу долгов. Ведь по традиции Новый год принято встречать без финансовых проблем. И это разумно, потому что не только позволяет почувствовать себя молодцом, но и сулит гарантированную выгоду в долгосрочной перспективе. Например, если годовой бонус сможет покрыть 3-4 платежа по вашему кредиту, то итоговая переплата банку окажется гораздо меньшей.

Сформировать подушку безопасности

Если у вас нет кредитов или же есть щадящая ипотека - с льготной процентной ставкой значительно ниже уровня текущей инфляции (12,6% на октябрь 2022-го) – в этом случае стоит присмотреться к сберегательной модели поведения и положить годовую премию на вклад.

- Задуматься о формировании финансового резерва нужно на случай потери работы, болезни и других непредвиденных обстоятельств. В идеале это должен быть запас денег, который покрывает расходы семьи на 3-6 месяцев, - считает эксперт команды «Управление личными финансами» МТС Банка Виктория Платова.

Есть еще вариант - откладывать деньги на досрочное погашение той же ипотеки. Здесь в расчет берется то, что в нынешней ситуации как раз-таки выгодно пользоваться «длинными» ипотечными деньгами. За последние два года цены на жилье подорожали в среднем в два раза, да и процентные ставки по ипотеке существенно изменились. Выходит, что вы заплатите за недвижимость намного меньше, чем если бы покупали ее сейчас.

Фото: unsplash.com

Генерируйте деньги из свободных денег:

  • Отправьте годовой бонус во вклад

  • Ежемесячно перечисляйте на него хотя бы 10-20% ежемесячного дохода

  • Действуйте по этой схеме 1-3 года, получая прибыль в виде процентов

Ваши дальнейшие шаги: вы можете либо переоткрыть вклад (и продолжить копить), либо потратить часть денег на погашение ипотеки или крупную покупку.

- В любом случае, деньги должны работать и приносить пользу, а не ждать, пока их съест инфляция. Да, сейчас на рынке нет ставок по вкладам по 20%, как в 2014 году, когда лихорадило рынок. Но даже комфортные ставки по 8-9% помогут достичь долгосрочной финансовой цели, - продолжает Виктория Платова.

Верить в рубль и инвестиции

Что касается валюты, то сейчас операции с ее покупкой и продажей крайне рискованы. Банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов, а ЦБ до 9 марта 2023 года продлил ограничения на снятие валюты.

Так что, если вы не являетесь профессиональным игроком на рынке ценных бумаг и не занимаетесь экспортом, то с валютой лучше не рисковать. Если вы живете в России и получаете зарплату в рублях, для вас российский рубль - по-прежнему самая надежная валюта.

Фондовый рынок. Несмотря на многие ограничения, он все еще остается привлекательным. Нужно лишь помнить: начинающему инвестору не стоит ввязываться в высокорисковые активы, лучше присмотреться к рублевым государственным и корпоративным облигациям. Да, доход по ним ниже, чем по акциям, но зато облигации надежнее.

В условиях ограничений вполне очевидно временное краткосрочное падение рынка. Но ведь инвестиции - это всегда риски, поэтому не рекомендуем всю годовую премию отправлять исключительно на инвестиции. Лучше разделить ее на несколько частей. Это могут быть, к примеру, вложения в инвестиционные и накопительные проекты.

Фото: unsplash.com

Порадовать себя. И не только

Важный пункт, о котором многие забывают, думая о глобальном. Порадовать себя- это не бездумно «ухнуть» всю премию на очередную ненужную вещь или повестись на рекламу навязанных трендов потребления - «у подружки есть модный гаджет, и у меня должен быть». Это возможность отложить часть годового бонуса или потратить его на маленькие, но такие важные нужды семьи: подарки для родных, отпуск, обучение или здоровье.

erid: LjN8KZfz4

#Анна Петрова
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