На площадке КМУ озвучили новые задачи для развития беспилотной авиации России

Спикеры озвучили организационные, административные и технологические проблемы отрасли. Они подчеркнули, что беспилотная индустрия уже вошла в жизнь россиян. Каждый год она растет на 20% по двум направлениям: это получение цифровой геопространственной информации о разных объектах для скорейшего принятия управленческих решений и перевозка грузов. Основной вопрос заключается в том, как сделать безопасным взаимодействие БПЛА с прочими участниками воздушного движения.