На площадке КМУ озвучили новые задачи для развития беспилотной авиации России

Речь идет о сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». Об этом информирует newsnn.ru.
В числе организаторов события — Фонд Росконгресс. Информационную поддержку проекту оказывает медиахолдинг 1MI.
Лекторы сообщили, что отрасль лишь начинает развиваться. У нее пока нет необходимой нормативной базы. В Российской Федерации не сертифицируются беспилотники, вес которых от 30 килограммов и более. Одновременно с этим в стране уже созданы БПЛА, весящие две тонны и способные поднять вес 500 килограммов.
Чтобы сертифицировать беспилотные авиационные системы, нужно много теоретических и экспертных работ, качественные экспериментальные стенды, российская компонентная база, особая инфраструктура на земле, программно-аппаратные комплексы и программно-математическое обеспечение, а также специальные базы данных.
В ходе сессий специалисты рассмотрели особенности проектирования и производства БАС. Речь идет о производстве отечественных компонентов БПЛА. Участники конгресса изучили вопросы обработки данных с полезных нагрузок, проблему создания интеллектуальных систем управления беспилотниками и использования БАС в сельском хозяйстве.
Директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин заявил, что РФ стоит на этапе становления новейшей беспилотной индустрии. Последняя рождается на стыке ряда отраслей, таких как авиация, электроника и информационные технологии.
Спикеры озвучили организационные, административные и технологические проблемы отрасли. Они подчеркнули, что беспилотная индустрия уже вошла в жизнь россиян. Каждый год она растет на 20% по двум направлениям: это получение цифровой геопространственной информации о разных объектах для скорейшего принятия управленческих решений и перевозка грузов. Основной вопрос заключается в том, как сделать безопасным взаимодействие БПЛА с прочими участниками воздушного движения.
В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации назвали конверсию науки в реальный сектор государственной задачей номер один. Ведомство станет обобщать и распространять опыт работы разных учебных заведений России в указанной сфере. Власти собираются превратить университеты в основу для рождения инноваций в беспилотном секторе. Соответствующие инновации будут пользоваться спросом как в РФ, так и во всем мире, полагают в Минобрнауки.