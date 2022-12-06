Роналду намерен взыскать с руководства «Ювентуса» 20 млн евро

Как утверждает источник, португалец и руководство итальянского клуба договорились в разгар пандемии, что первый соглашается на понижение зарплаты, а вторые позже выплатят компенсацию в размере 20 млн. Соглашение подразумевало выплату, даже если Роналду покинул бы состав «старой синьоры».