Роналду намерен взыскать с руководства «Ювентуса» 20 млн евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду поручил своим адвокатам добиться выплаты от «Ювентуса» 20 млн. евро, обещанных ему в 2020 году, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Как утверждает источник, португалец и руководство итальянского клуба договорились в разгар пандемии, что первый соглашается на понижение зарплаты, а вторые позже выплатят компенсацию в размере 20 млн. Соглашение подразумевало выплату, даже если Роналду покинул бы состав «старой синьоры».
В руководстве «Ювентуса» заявили, что ничего не знают о задолженности перед Роналду и никаких денег выплачивать не собираются.