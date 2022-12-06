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Роналду намерен взыскать с руководства «Ювентуса» 20 млн евро

Сегодня, 18:03
Фото: pxhere.com
Футболист хочет добиться выплаты обещанных денег.

Португальский нападающий Криштиану Роналду поручил своим адвокатам добиться выплаты от «Ювентуса» 20 млн. евро, обещанных ему в 2020 году, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

 

Как утверждает источник, португалец и руководство итальянского клуба договорились в разгар пандемии, что первый соглашается на понижение зарплаты, а вторые позже выплатят компенсацию в размере 20 млн. Соглашение подразумевало выплату, даже если Роналду покинул бы состав «старой синьоры». 

 

В руководстве «Ювентуса» заявили, что ничего не знают о задолженности перед Роналду и никаких денег выплачивать не собираются.

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