В пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия сообщили, что уже больше недели в Таганроге наблюдается сильный ветер, который не позволяет производить достаточный забор воды из водоемов. Например, согласно данным СК УГМС, уровень воды в Дону у Азова почти на 46 сантиметров ниже неблагоприятных отметок.
Сейчас водоснабжение Таганрога осуществляют с пониженным давлением и постоянно корректируют его показатели, чтобы продолжать обеспечивать потребителей водой. Тем не менее в части районов, города остро стоит проблема с недостатком воды, а в начале недели стало известно, что вода практически полностью ушла и из Таганрогского залива.