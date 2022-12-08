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В Таганроге жители столкнулись с острым дефицитом воды из-за сильных ветров

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
В Таганроге жители столкнулись с острым дефицитом воды из-за сильных ветров
В Таганроге местные жители уже несколько дней переживают проблемы с водоснабжением из-за ветрового отгона воды, об этом сообщили в управлении городского Водоканала.
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Погода

В пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия сообщили, что уже больше недели в Таганроге наблюдается сильный ветер, который не позволяет производить достаточный забор воды из водоемов. Например, согласно данным СК УГМС, уровень воды в Дону у Азова почти на 46 сантиметров ниже неблагоприятных отметок. 

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Сейчас водоснабжение Таганрога осуществляют с пониженным давлением и постоянно корректируют его показатели, чтобы продолжать обеспечивать потребителей водой. Тем не менее в части районов, города остро стоит проблема с недостатком воды, а в начале недели стало известно, что вода практически полностью ушла и из Таганрогского залива.

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