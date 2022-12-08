Сейчас водоснабжение Таганрога осуществляют с пониженным давлением и постоянно корректируют его показатели, чтобы продолжать обеспечивать потребителей водой. Тем не менее в части районов, города остро стоит проблема с недостатком воды, а в начале недели стало известно, что вода практически полностью ушла и из Таганрогского залива.