«Центр-инвест» вручил стипендию банка двумстам лучшим студентам

В текущем году свои достижения и проекты на конкурс представили 9000 человек из 17 вузов Краснодарского края и других регионов. Это самый большой показатель за 20 лет существования конкурса. Перед жюри стояла сложная задача выбрать 200 лучших участников, каждый из которых получит 40 000 рублей в качестве персональной стипендии.