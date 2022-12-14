«Центр-инвест» вручил стипендию банка двумстам лучшим студентам

Напомним, «Умная стипендия» — ежегодный конкурс для бакалавров, магистрантов и аспирантов на получение именной стипендии, предоставляемой банком и фондом. Первый конкурс состоялся в 2002 году, с тех пор в нём приняли участие свыше 30 000 человек, а стипендиатами стали 5800.
Жюри изучает, насколько участники финансово грамотны и как они эти знания используют в жизни, а также в собственных бизнес-проектах. Их оценивают в том числе с точки зрения целей устойчивого развития.
По мнению организаторов конкурса, формулируя идеи в понятиях ЦУР, молодежь не просто ищет своё место в современной структуре мира. Таким образом молодые люди показывают своё видение мировых проблем и предлагают их решения, пусть и на локальном уровне.
В текущем году свои достижения и проекты на конкурс представили 9000 человек из 17 вузов Краснодарского края и других регионов. Это самый большой показатель за 20 лет существования конкурса. Перед жюри стояла сложная задача выбрать 200 лучших участников, каждый из которых получит 40 000 рублей в качестве персональной стипендии.
В банке акцентировали внимание на том, что проекты социально-образовательного толка являются приоритетными для финансово-кредитного учреждения.
В 2022 году «Центр-инвест» нарастил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 млн рублей. Отмечается, что на сегодняшний день это самый большой эндаумент-фонд на юге нашей страны.