Представитель администрации города Мария Петрова рассказала изданию «Молот», что тестирование электробуса закончилось в конце ноября. За тестовый период электробус перевез более 12 тысяч пассажиров, и водительский состав положительно оценил как само транспортное средство, так и легкость управления им за счет удобной кабины, хорошего обзора и плавного хода.