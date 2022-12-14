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Власти Ростова объяснили, почему с улиц города исчез тестируемый электробус

Сегодня, 06:57
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова объяснили, почему с улиц города исчез тестируемый электробус
В Ростове-на-Дону сообщили, что по итогам тестирования электробусов не смогла пройти проверку системы климат-контроля.

Представитель администрации города Мария Петрова рассказала изданию «Молот», что тестирование электробуса закончилось в конце ноября. За тестовый период электробус перевез более 12 тысяч пассажиров, и водительский состав положительно оценил как само транспортное средство, так и легкость управления им за счет удобной кабины, хорошего обзора и плавного хода.

Единственным заметным недостатком стала система климат-контроля, которой предстоит работать при большой разнице температур в зимнее и летнее время.

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«Департамент транспорта города решил включить в требования к техническим характеристикам электробуса оснащение системой кондиционирования, которая будет обеспечивать нормативную температуру воздуха в салоне в соответствии с социальным стандартом при наружной температуре воздуха от –30 °С до +40 °С», — цитирует Петрову издание.

Она также объяснила, что за проезд на электробусе брали 32 рубля, поскольку по паспорту транспортное средство является автобусом большой вместимости, передвигающимся с помощью электродвигателя. 

Ранее сообщалось, что вскоре Ростовская область закупит 40 электробусов, их должны распределить между тремя крупными городами. 

 

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