Представитель администрации города Мария Петрова рассказала изданию «Молот», что тестирование электробуса закончилось в конце ноября. За тестовый период электробус перевез более 12 тысяч пассажиров, и водительский состав положительно оценил как само транспортное средство, так и легкость управления им за счет удобной кабины, хорошего обзора и плавного хода.
Единственным заметным недостатком стала система климат-контроля, которой предстоит работать при большой разнице температур в зимнее и летнее время.
«Департамент транспорта города решил включить в требования к техническим характеристикам электробуса оснащение системой кондиционирования, которая будет обеспечивать нормативную температуру воздуха в салоне в соответствии с социальным стандартом при наружной температуре воздуха от –30 °С до +40 °С», — цитирует Петрову издание.
Она также объяснила, что за проезд на электробусе брали 32 рубля, поскольку по паспорту транспортное средство является автобусом большой вместимости, передвигающимся с помощью электродвигателя.
Ранее сообщалось, что вскоре Ростовская область закупит 40 электробусов, их должны распределить между тремя крупными городами.