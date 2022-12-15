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Грузчик мусоровоза погиб в аварии в Ростове-на-Дону утром 15 декабря

Сегодня, 12:41
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Грузчик мусоровоза погиб в аварии в Ростове-на-Дону утром 15 декабря
В Ростове-на-Дону в автоаварии погиб грузчик мусоровоза и один человек пострадал, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на улице Портовой в утреннее время. Водитель автомобиля ВИС сбил грузчика мусоровоза.

После этого автомобиль врезался в сам грузовик MAN. Из-за этого пострадавший скончался в машине скорой. Известно, что погибшему было 25 лет.

«Травмы получил 26-летний водитель машины ВИС. В данный момент выясняются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до приезда скорой 14 декабря.

До этого в городе пенсионерка села на автобус № 54 и попала в больницу.

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#Происшествие#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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