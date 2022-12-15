Происшествие случилось на улице Портовой в утреннее время. Водитель автомобиля ВИС сбил грузчика мусоровоза.
После этого автомобиль врезался в сам грузовик MAN. Из-за этого пострадавший скончался в машине скорой. Известно, что погибшему было 25 лет.
«Травмы получил 26-летний водитель машины ВИС. В данный момент выясняются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до приезда скорой 14 декабря.
До этого в городе пенсионерка села на автобус № 54 и попала в больницу.