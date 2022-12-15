Сбер профинансировал строительство жилкомплекса «Кристалл» в Ессентуках

Этот строительный проект оказался одним из крупнейших в городе. Застройщик не только построит дома, но создаст необходимую для жильцов инфраструктуру.

Согласно планам, завершить строительные работы должны в 2023 году. Реализацией проекта занимается СЗ «Титан».