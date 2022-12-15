Сбер профинансировал строительство жилкомплекса «Кристалл» в Ессентуках

Этот строительный проект оказался одним из крупнейших в городе. Застройщик не только построит дома, но создаст необходимую для жильцов инфраструктуру.
Согласно планам, завершить строительные работы должны в 2023 году. Реализацией проекта занимается СЗ «Титан».
Третью очередь строительства домов профинансировало Ростовское отделение Сбербанка. Объем вложенных средств достиг 669 миллионов рублей, а срок кредитования составит два года.
При финансировании используют схему долевого участия через эскроу-счета. Таким образом деньги покупателей защищены, а застройщику гарантирует своевременную оплату сделки. Для приобретения жилья у застройщика действует ряд ипотечных программ банка.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что в успешной реализации этого проекта нет сомнений. А сам комплекс обладает уникальной инфраструктурой.