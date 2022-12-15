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В Ростове уровень зарплат в средних и крупных компаниях вырос до 59 тысяч рублей

Сегодня, 16:30
Фото: pxhere.com
Власти Ростова-на-Дону заявили о росте заработной платы горожан, работающих на средних и крупных предприятиях, до 59 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ростове в четверг, 15 декабря, состоялось совместное заседание  членов Общественной палаты с Советом директоров города. 

Во время мероприятия власти объявили, что за период с января по сентябрь 2022 года в экономику города инвестировали 99 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

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Кроме того, в Ростове-на-Дону отмечается зарплат населения. Так в среднем зарплаты выросли на 10% и достигли отметки в 48 тысяч рублей, а сотрудники крупных и средних компаний стали получать 59 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем они получали в тот же промежуток времени в прошлом году. 

Ранее в Ростове назвали профессии, представители которой получают шестизначную зарплату. 

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