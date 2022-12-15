Кроме того, в Ростове-на-Дону отмечается зарплат населения. Так в среднем зарплаты выросли на 10% и достигли отметки в 48 тысяч рублей, а сотрудники крупных и средних компаний стали получать 59 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем они получали в тот же промежуток времени в прошлом году.