В Ростове в четверг, 15 декабря, состоялось совместное заседание членов Общественной палаты с Советом директоров города.
Во время мероприятия власти объявили, что за период с января по сентябрь 2022 года в экономику города инвестировали 99 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Кроме того, в Ростове-на-Дону отмечается зарплат населения. Так в среднем зарплаты выросли на 10% и достигли отметки в 48 тысяч рублей, а сотрудники крупных и средних компаний стали получать 59 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем они получали в тот же промежуток времени в прошлом году.
Ранее в Ростове назвали профессии, представители которой получают шестизначную зарплату.