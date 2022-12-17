Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал «Kомсомoльской правде» о новогодней программе мероприятий для детей. Он заверил, что все постановки и концерты будут яркими, интересными и запоминающимися.
На вопрос журналистов о том, куда бы чиновник сам сходил со своими внуками, Гуськов ответил, что с удовольствием посетил бы все новогодние постановки и концерты. Однако, к сожалению, для этой цели у замгубернатора недостаточно свободного времени.
Ранее Игорь Гуськов рассказал, что сокращать количество детских новогодних утренников и мероприятий в Ростовской области не планируется.