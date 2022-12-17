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Первый замгубернатора Ростовской области ответил, куда пойдет с внуками на Новый год

Сегодня, 21:12
Фото: 1MI
Для детей в Ростовской области составлена обширная программа новогодних мероприятий, рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал «Kомсомoльской правде» о новогодней программе мероприятий для детей. Он заверил, что все постановки и концерты будут яркими, интересными и запоминающимися.

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На вопрос журналистов о том, куда бы чиновник сам сходил со своими внуками, Гуськов ответил, что с удовольствием посетил бы все новогодние постановки и концерты. Однако, к сожалению, для этой цели у замгубернатора недостаточно свободного времени.

Ранее Игорь Гуськов рассказал, что сокращать количество детских новогодних утренников и мероприятий в Ростовской области не планируется.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новый год 2023#Новости#Ростовская область#Новый год#Дети
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