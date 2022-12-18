Густой туман окутал Ростов днем 18 декабря

Еще утром небо над городом было чистым, а после полудня на Ростов опустился плотный туман.
«13:05. Ростов окутал туман. Сложно поверить, что ранним утром можно было увидеть солнце», — написал автор видеоролика, опубликованного в соцсети.
Пользователи под видео с туманом начали интересоваться, когда в Ростове выпадет снег.
«Где снег?», — написал один из комментаторов.
«В Москве», — пошутил в ответ другой ростовчанин.
Последние несколько дней в Ростове держалась теплая погода, но уже с понедельника 19 декабря в городе и в Ростовской области ожидается резкое похолодание сразу на 15 градусов.