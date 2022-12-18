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Густой туман окутал Ростов днем 18 декабря

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Днем в воскресенье 18 декабря на Ростов-на-Дону опустился густой туман, сообщили очевидцы в соцсети.
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Погода

Еще утром небо над городом было чистым, а после полудня на Ростов опустился плотный туман.

«13:05. Ростов окутал туман. Сложно поверить, что ранним утром можно было увидеть солнце», — написал автор видеоролика, опубликованного в соцсети.

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Пользователи под видео с туманом начали интересоваться, когда в Ростове выпадет снег.

«Где снег?», — написал один из комментаторов.

«В Москве», — пошутил в ответ другой ростовчанин.

Последние несколько дней в Ростове держалась теплая погода, но уже с понедельника 19 декабря в городе и в Ростовской области ожидается резкое похолодание сразу на 15 градусов.

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