Вскоре огонь перекинулся на другой частный дом. Место тушения разделили на три боевых участка. Там работают 38 пожарных и 11 единиц спецтехники. Пожару присвоен второй ранг сложности. Из-за плотной застройки есть риск распространения огня на другие дома.