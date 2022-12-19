Днем 19 декабря пожар произошел в Ростове на улице Рылеева. Огонь охватил частный одноэтажный дом. Площадь возгорания к моменту приезда спасателей уже составляла 200 квадратных метров.
Вскоре огонь перекинулся на другой частный дом. Место тушения разделили на три боевых участка. Там работают 38 пожарных и 11 единиц спецтехники. Пожару присвоен второй ранг сложности. Из-за плотной застройки есть риск распространения огня на другие дома.
Сообщается, что на месте происшествия уже найден один погибший. Его личность устанавливается.
К настоящему времени огонь удалось локализовать до площади в 120 квадратных метров.
МЧС России по Ростовской области продолжает следить за развитием событий.
Ранее муж и жена сгорели в своем доме на улице Ленина в Ростове.