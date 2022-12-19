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Пожар охватил частный сектор Ростова, как минимум, один человек погиб

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Пожар охватил частный сектор Ростова, как минимум, один человек погиб
38 спасателей привлечены к ликвидации пожара в двух частных домах в Ростове, рассказали в МЧС России по региону.

Днем 19 декабря пожар произошел в Ростове на улице Рылеева. Огонь охватил частный одноэтажный дом. Площадь возгорания к моменту приезда спасателей уже составляла 200 квадратных метров.

Вскоре огонь перекинулся на другой частный дом. Место тушения разделили на три боевых участка. Там работают 38 пожарных и 11 единиц спецтехники. Пожару присвоен второй ранг сложности. Из-за плотной застройки есть риск распространения огня на другие дома.

Сообщается, что на месте происшествия уже найден один погибший. Его личность устанавливается. 

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К настоящему времени огонь удалось локализовать до площади в 120 квадратных метров.

МЧС России по Ростовской области продолжает следить за развитием событий.

Ранее муж и жена сгорели в своем доме на улице Ленина в Ростове.

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