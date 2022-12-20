Банк ЗЕНИТ улучшил условия рефинансирования для предпринимателей

Программа доступна предпринимателям, у которых бизнес действует не менее шести месяцев. Максимальный срок кредитования составляет 10 лет. При этом клиенты могут предоставить обеспечение в виде поручительства региональных гарантийных фондов и гарантии АО «Корпорация МСП». Есть несколько способов оформления заявки - на сайте, в интернет-банке, через мобильное приложение «ЗЕНИТ Бизнес» или в офисе Банка ЗЕНИТ по обслуживанию юрлиц.