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Банк ЗЕНИТ улучшил условия рефинансирования для предпринимателей

Сегодня, 13:43
Фото: Банк ЗЕНИТ
Для представителей малого и среднего бизнеса Банк ЗЕНИТ улучшил условия по программе «Рефинансирование», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Предприниматели получили возможность рефинансировать кредит, который они брали на пополнение оборотных средств или в инвестиционных целях. Также они могут увеличить кредитный лимит на бизнес-цели. Максимальная сумма достигает 400 миллионов рублей. При этом величина необеспеченной части допускается до 30%.

«Новые условия по программе рефинансирования помогут клиентам Банка ЗЕНИТ снизить долговую нагрузку. Предприниматели могут не только объединить несколько кредитов в один, но и взять дополнительные средства на развитие собственного бизнеса. А гибкий график погашения позволит комфортно управлять своим займом», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Программа доступна предпринимателям, у которых бизнес действует не менее шести месяцев. Максимальный срок кредитования составляет 10 лет. При этом клиенты могут предоставить обеспечение в виде поручительства региональных гарантийных фондов и гарантии АО «Корпорация МСП».  Есть несколько способов оформления заявки - на сайте, в интернет-банке, через мобильное приложение «ЗЕНИТ Бизнес» или в офисе Банка ЗЕНИТ по обслуживанию юрлиц.

erid: LjN8JyN3o

#Анна Петрова
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