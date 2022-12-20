Банк ЗЕНИТ улучшил условия рефинансирования для предпринимателей

Предприниматели получили возможность рефинансировать кредит, который они брали на пополнение оборотных средств или в инвестиционных целях. Также они могут увеличить кредитный лимит на бизнес-цели. Максимальная сумма достигает 400 миллионов рублей. При этом величина необеспеченной части допускается до 30%.
«Новые условия по программе рефинансирования помогут клиентам Банка ЗЕНИТ снизить долговую нагрузку. Предприниматели могут не только объединить несколько кредитов в один, но и взять дополнительные средства на развитие собственного бизнеса. А гибкий график погашения позволит комфортно управлять своим займом», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.
Программа доступна предпринимателям, у которых бизнес действует не менее шести месяцев. Максимальный срок кредитования составляет 10 лет. При этом клиенты могут предоставить обеспечение в виде поручительства региональных гарантийных фондов и гарантии АО «Корпорация МСП». Есть несколько способов оформления заявки - на сайте, в интернет-банке, через мобильное приложение «ЗЕНИТ Бизнес» или в офисе Банка ЗЕНИТ по обслуживанию юрлиц.
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