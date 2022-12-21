Глава ТПП Катырин рассказал об итогах уходящего года

Главный вопрос, который интересовал в ходе интервью корреспондента Анну Гару, — это состояние экономики в текущей ситуации.
По мнению Катырина, ничего страшного в экономике не происходит, вопреки ожиданиям стран, которые вводили санкции в расчете на экономический крах России. Однако Катырин отметил, что потери, несомненно, присутствуют. В частности, по его словам, падение ВВП, которое ожидается по итогам года, может составить около 2,5%.
— У нас в стране достаточно хорошая макроэкономическая ситуация, — отметил Катырин. — С точки зрения ВВП, с точки зрения дефицита бюджета. Дефицит минимальный: ожидается, что будет около 2%. Это самая маленькая цифра для стран «Большой двадцатки». У нас на низком уровне безработица: в пределах 4%, несмотря на то что многие компании ушли и многие сотрудники находятся в простое. У нас неплохие результаты по торговле, по крайней мере, если судить по цифрам, которые мы знаем по первому полугодию. Показатели на 25% выше, чем в предыдущем году, несмотря на все санкции.
Катырин рассказал, что, принимая во внимание серьезное сокращение объемов импорта и экспорта, макроэкономическую ситуацию в России в конце 2022 года можно считать очень неплохой. Несмотря на давление от множества санкций, президент, правительство, депутаты смогли дружно и с весьма приемлемыми результатами завершить год.
Отвечая на вопрос, сколько зарубежных компаний ушло из России, Катырин назвал цифру в три тысячи. В результате множество сотрудников оказались в ситуации простоя. Как известно, около 120 тысяч работников покинувших РФ компаний еще не уволены. Наиболее ощутимо пострадала автомобильная промышленность, поскольку основные автопроизводители, чьи заводы работали на территории России, ушли с российского рынка. Объемы производства автомобилей резко упали, однако уже наметилась тенденция к восстановлению: в частности, АвтоВАЗ начал выпуск своей автомобильной продукции. По мнению Катырина, у российского автопрома весьма позитивные перспективы. Так, он рассказал, что в Туле уже собирают внедорожники совместно с коллегами из КНР, а завод «Москвич» готовится начать работу в полном объеме.
— Мы ожидаем, что он уже будет не узловой сборкой чужих моделей заниматься, а все-таки выпустит собственный электромобиль, на платформе которого можно будет делать различные модели. Но, думаю, это вопрос не текущего и даже не следующего года. Однако такая работа идет, и автопром начинает восстанавливаться, — отметил Сергей Катырин.
Катырин также рассказал, что благодаря сотрудничеству с Китаем в Россию продолжают ввозить грузовую и сельскохозяйственную технику, а еще — легковые автомобили покинувших страну брендов. Однако главной задачей отрасли Катырин считает восстановление отечественной автомобильной промышленности, достижение собственных результатов в производстве, создание моделей, которые не просто будут повторять уже существующие, но окажутся более современными и совершенными. Сам глава ТПП видит будущее автопрома в электромобилях.
Отвечая на вопрос относительно мер поддержки бизнеса в текущих условиях, Сергей Катырин заметил, что главной помощью для бизнеса сейчас является финансовая. С этой целью разработано уже несколько программ, в данном направлении работает фонд развития промышленности. Другой мерой поддержки для предпринимателей являются налоговые послабления, перенос сроков внесения платежей. Это возможность реструктурировать платежи, вносить оплату в конце года, растянуть выплату долга. Все это, по мнению Катырина, будет способствовать облегчению нагрузки на предприятия.
Третьим направлением поддержки руководитель Торгово-промышленной палаты считает уменьшение административного давления на бизнес. Речь идет о возможности отмены проверок, продлении разрешений и лицензий автоматом, без подачи документов и внесения платежей. Данные меры разработаны на федеральном уровне. Однако свои меры поддержки малого, среднего, крупного бизнеса приготовили и в регионах.
Говоря о других инструментах помощи бизнесу, Сергей Катырин обратился к опыту международного сотрудничества.
— Различные ведомства по своим каналам помогли нам создать программы с точки зрения продвижения интересов бизнеса, поиска зарубежных рынков, логистики, открытия новых логистических коридоров. Мы задействовали наше иностранное представительство, деловые контакты с другими странами. Совсем недавно у нас было несколько зарубежных визитов. Огромной группой, в составе больше 100 человек, мы выезжали в Иран: я был во главе делегации. И получилась очень эффективная поездка. Недавно побывали в Узбекистане, в Киргизии.
Автор интервью не могла обойти вниманием проект Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр коррупции».
Подводя итоги деятельности проекта за 2022 год, Катырин отметил, что это очень серьезное исследование, в котором участвуют индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса, владельцы предприятий. Полученные при исследовании оценки позволяют проанализировать очень многие вопросы, установить, какие сферы бизнеса наиболее коррупционны. Глава ТПП предположил, что в этом плане жизнь меняется так же, как и в других вопросах. Например, в этом году оказалось, что на первое место по коррумпированности, с точки зрения предпринимателей, вышла сфера деятельности по обработке твердых бытовых отходов. То есть утилизировать свои отходы приходится за взятки. Предпринимателям задали вопрос: «Кто постоянно сталкивается с этим?» В этом году жалобы поступили от 15% опрошенных. Раньше их было 17%. Небольшое, но достаточно значимое снижение. Среди тех, кто редко сталкивался с подобным явлением, цифры намного позитивнее: было 60%, стало 40%. Больше обнаружилось и тех, кто никогда не сталкивался с проблемой: 40% против 20% ранее. Изменения в этом плане есть, хотя не такие быстрые, как хотелось бы. Но, тем не менее, это реальные оценки бизнеса.