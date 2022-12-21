Глава ТПП Катырин рассказал об итогах уходящего года

Подводя итоги деятельности проекта за 2022 год, Катырин отметил, что это очень серьезное исследование, в котором участвуют индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса, владельцы предприятий. Полученные при исследовании оценки позволяют проанализировать очень многие вопросы, установить, какие сферы бизнеса наиболее коррупционны. Глава ТПП предположил, что в этом плане жизнь меняется так же, как и в других вопросах. Например, в этом году оказалось, что на первое место по коррумпированности, с точки зрения предпринимателей, вышла сфера деятельности по обработке твердых бытовых отходов. То есть утилизировать свои отходы приходится за взятки. Предпринимателям задали вопрос: «Кто постоянно сталкивается с этим?» В этом году жалобы поступили от 15% опрошенных. Раньше их было 17%. Небольшое, но достаточно значимое снижение. Среди тех, кто редко сталкивался с подобным явлением, цифры намного позитивнее: было 60%, стало 40%. Больше обнаружилось и тех, кто никогда не сталкивался с проблемой: 40% против 20% ранее. Изменения в этом плане есть, хотя не такие быстрые, как хотелось бы. Но, тем не менее, это реальные оценки бизнеса.