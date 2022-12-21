Huawei объявили о закрытии части российского бизнеса

С 1 января 2023 года компания Huawei приостановит работу подразделения, которое отвечает за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, сообщает INFOX.RU со ссылкой на издание «Коммерсантъ».
В столичном офисе подразделения работает порядка 2 тысяч сотрудников, часть из них после закрытия планируют перевести в страны СНГ, а остальные будут уволены. При этом номинально компания намерена сохранить офис — Huawei намерен возобновить работу в корпоративном сегменте в России после окончания СВО.
Свое решение в компании объясняют опасением введения вторичных санкций, так как ИКТ-оборудование Huawei (системы хранения данных, телеком-оборудование и т.д.) может быть использовано в госсекторе. В оборудовании компании, которое ввезли в страну параллельным импортом, могут быть ограничения на работу в РФ.
Однако Huawei сохраняет в России центры исследований и разработок. Кроме того, компания также продолжит продавать здесь электронику и мобильные приложения. Хотя пресс-служба Huawei пока не дает никаких комментариев по этому поводу.
По мнению участников рынка, с поддержкой имеющегося в России оборудования Huawei проблем возникнуть не должно, так как ей будут заниматься дистрибьюторы, которые нанимают уволенных из иностранных компаний сотрудников.