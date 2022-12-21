Huawei объявили о закрытии части российского бизнеса

Свое решение в компании объясняют опасением введения вторичных санкций, так как ИКТ-оборудование Huawei (системы хранения данных, телеком-оборудование и т.д.) может быть использовано в госсекторе. В оборудовании компании, которое ввезли в страну параллельным импортом, могут быть ограничения на работу в РФ.