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На новогодних праздниках ростовчане смогут прокатиться в Таганрог на ретро-поезде

Сегодня, 11:38
Фото: donland.ru
На новогодних праздниках ростовчане смогут прокатиться в Таганрог на ретро-поезде
Паровозные туры из Ростова в Таганрог запланированы в честь Нового года и Рождества, сообщило правительство региона.

На маршруте Ростов — Таганрог в новогодние и рождественские праздники будет курсировать поезд на паровозной тяге. Ретро-состав отправится в путь 24 и 25 декабря, а также 4, 5 и 8 января. Из-за высокого спроса состав паровоза увеличен до пяти вагонов.

Начинать путь ретро-поезд будет со станции «Ростов-Пригородный» в 09.32 мск, а приезжать в в Таганрог — в 11.43 мск. Обратно из Таганрога паровоз отправится в 16.30 мск, чтобы прибыть в Ростов в 18.30 мск.

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Стоимость билета на ретро-состав составляет 129,5 рублей. Однако для детей, школьников и студентов предусмотрен льготный проезд.

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