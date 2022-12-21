Начинать путь ретро-поезд будет со станции «Ростов-Пригородный» в 09.32 мск, а приезжать в в Таганрог — в 11.43 мск. Обратно из Таганрога паровоз отправится в 16.30 мск, чтобы прибыть в Ростов в 18.30 мск.