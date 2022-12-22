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Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Сегодня, 06:06
Фото: donland.ru
За что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Получить штраф в новогоднюю ночь из-за нарушения закона в Ростовской области — не самое лучшее начало года. Юрист Антон Габович рассказал RostovGazeta, что ростовчанам нельзя делать в Новый год, и какими наказаниями грозит нарушение закона.

Песни - шепотом

По словам собеседника, в донском крае существует областной закон об административных правонарушениях. В нем прописано, что нарушение тишины и покоя граждан в выходные, праздничные и нерабочие дни с 23.00 мск и до 8.00 мск влечет наложение штрафа от 500 до трех тысяч рублей.

Однако размер штрафа может быть увеличен, если правонарушение совершается с помощью звукоусиливающих устройств, в числе которых телевизор, магнитофон. К повышению размера штрафа может привести игра на музыкальных инструментах, громкое пение или нарушение тишины фейерверками.

«Это влечет увеличение штрафа от 600 рублей до четырех тысяч рублей», - отмечает Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что законодательство не содержит исключений для новогодней ночи. Поэтому звук телевизора или магнитофона ночью придется убавить, чтобы не нарушать покой граждан.

«Более того, в дневное время тоже нельзя нарушать тишину — это зафиксировано в нашем областном законе. За это могут сперва вынести предупреждение, или оштрафовать от 500 до тысячи рублей», - уточняет собеседник.

Песни - шепотом с 23.00 и до 8.00
Фото: unsplash.com
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Дебоширов накажут

Как правило, массовое празднование не обходится без скандалов. А между тем, скандалы, дебоши и драки являются нарушением общественного порядка. Такое происшествие может быть квалифицировано, как мелкое хулиганство.

«Максимальное наказание в этом случае достигает ареста, сроком на 15 суток», - предупреждает спикер.

Нарушение общественного порядка выражается в неуважении к обществу. Оно может сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества.

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Выпил? Сиди дома!

Закон запрещает появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«Появление на стадионах, в скверах, парках, в местах общего пользования в состоянии опьянения, которое оскорбляет общественное достоинство и общественную нравственность, наказывается штрафом от 500 до полутора тысяч рублей», - говорит Антон Габович.

Также нельзя исключать и административный арест сроком до 15 суток.

Подобное административное наказание действует и на установленный запрет на курение табака или никотиносодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях или на объектах. Это также влечет за собой административный штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

«Большинство законов применимы не только для новогодней ночи, они действуют и в повседневной жизни», - поясняет юрист.

Выпил? Сиди дома! Иначе, штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.
Фото: donland.ru
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Расплата за петарды и фейерверки 

Не следует в новогоднюю ночь забывать и про статью кодекса административных правонарушений о нарушении требований пожарной безопасности.

В Ростовской области в любое время суток запрещено применять пиротехнику на территориях, которые являются взрывоопасными и пожароопасными. А также вблизи линий электропередач, на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских спортивных площадок и в других местах общественного пользования.

«Если по причине нарушения требований пожарной безопасности возникнет пожар, или будет повреждено чужое имущество, или причинен вред здоровью, то это повлечет наказание. Размер штрафа в этом случае составит от 40 до 50 тысяч рублей», — сообщает эксперт.

Собеседник предостерегает, что если масштаб последствий будет достаточно серьезным, то может наступить и уголовная ответственность.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в предыдущую новогоднюю ночь пять человек в Ростове пострадали из-за фейерверков. 

В Ростове пять человек пострадали за новогоднюю ночь на 1 января от фейерверков
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