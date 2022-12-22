По словам собеседника, в донском крае существует областной закон об административных правонарушениях. В нем прописано, что нарушение тишины и покоя граждан в выходные, праздничные и нерабочие дни с 23.00 мск и до 8.00 мск влечет наложение штрафа от 500 до трех тысяч рублей.