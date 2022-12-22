По словам собеседника, в донском крае существует областной закон об административных правонарушениях. В нем прописано, что нарушение тишины и покоя граждан в выходные, праздничные и нерабочие дни с 23.00 мск и до 8.00 мск влечет наложение штрафа от 500 до трех тысяч рублей.
Однако размер штрафа может быть увеличен, если правонарушение совершается с помощью звукоусиливающих устройств, в числе которых телевизор, магнитофон. К повышению размера штрафа может привести игра на музыкальных инструментах, громкое пение или нарушение тишины фейерверками.
«Это влечет увеличение штрафа от 600 рублей до четырех тысяч рублей», - отмечает Антон Габович.
Юрист подчеркивает, что законодательство не содержит исключений для новогодней ночи. Поэтому звук телевизора или магнитофона ночью придется убавить, чтобы не нарушать покой граждан.
«Более того, в дневное время тоже нельзя нарушать тишину — это зафиксировано в нашем областном законе. За это могут сперва вынести предупреждение, или оштрафовать от 500 до тысячи рублей», - уточняет собеседник.
Как правило, массовое празднование не обходится без скандалов. А между тем, скандалы, дебоши и драки являются нарушением общественного порядка. Такое происшествие может быть квалифицировано, как мелкое хулиганство.
«Максимальное наказание в этом случае достигает ареста, сроком на 15 суток», - предупреждает спикер.
Нарушение общественного порядка выражается в неуважении к обществу. Оно может сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества.
Закон запрещает появление в общественных местах в состоянии опьянения.
«Появление на стадионах, в скверах, парках, в местах общего пользования в состоянии опьянения, которое оскорбляет общественное достоинство и общественную нравственность, наказывается штрафом от 500 до полутора тысяч рублей», - говорит Антон Габович.
Также нельзя исключать и административный арест сроком до 15 суток.
Подобное административное наказание действует и на установленный запрет на курение табака или никотиносодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях или на объектах. Это также влечет за собой административный штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.
«Большинство законов применимы не только для новогодней ночи, они действуют и в повседневной жизни», - поясняет юрист.
Не следует в новогоднюю ночь забывать и про статью кодекса административных правонарушений о нарушении требований пожарной безопасности.
В Ростовской области в любое время суток запрещено применять пиротехнику на территориях, которые являются взрывоопасными и пожароопасными. А также вблизи линий электропередач, на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских спортивных площадок и в других местах общественного пользования.
«Если по причине нарушения требований пожарной безопасности возникнет пожар, или будет повреждено чужое имущество, или причинен вред здоровью, то это повлечет наказание. Размер штрафа в этом случае составит от 40 до 50 тысяч рублей», — сообщает эксперт.
Собеседник предостерегает, что если масштаб последствий будет достаточно серьезным, то может наступить и уголовная ответственность.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в предыдущую новогоднюю ночь пять человек в Ростове пострадали из-за фейерверков.