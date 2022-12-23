Жители Ростова-на-Дону рассказали о самых удачных покупках в 2022 году.

10% респондентов назвали своим лучшим приобретением электронную технику. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Одежду и обувь самой удачной покупкой считают 7% горожан. Еще для 6% самым важным приобретением 2022 года стала туристическая путевка и бытовая техника. Остались довольными покупкой мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов 3% населения Ростова-на-Дону. Приобретению машины, товаров для спорта и активного образа жизни радуются 20% опрошенных.
Также к числу своих лучших покупок часть респондентов отнесла телевизоры, товары для детей, книги, ценные бумаги, домашних животных, ювелирных украшений и так далее. При этом 25% горожан не смогли выбрать самую удачную покупку текущего года.
Добавим, что мужчины чаще женщин называют лучшим приобретением электронные устройства, бытовую технику и спортивные товары. Слабый пол обычно радуется покупке путевок и мебели.