Магнитные возмущения начались в ночь на 27 декабря, к утру они ослабнут, а на следующий день усилятся и будут продолжаться приблизительно до 21.00 мск 28 декабря. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела могут почувствовать ухудшение самочувствия.