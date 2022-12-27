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Мощные геомагнитные бури скажутся на здоровье жителей Ростова 27 и 28 декабря

Сегодня, 04:44
Фото: pxhere
Мощные геомагнитные бури скажутся на здоровье жителей Ростова 27 и 28 декабря
Метеозависимым жителям Ростова в ближайшие два дня придется нелегко, 27 и 28 декабря на солнце возможны мощные вспышки, следует из информации одного из сервисов прогноза погоды.
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Погода

Сообщается, что сила магнитных ударов на землю будет составлять во вторник и в среду около пяти баллов, максимальным же показателем считаются восемь баллов.

Магнитные возмущения начались в ночь на 27 декабря, к утру они ослабнут, а на следующий день усилятся и будут продолжаться приблизительно до 21.00 мск 28 декабря. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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Чтобы минимизировать воздействие геомагнитных явлений специалисты рекомендуют отказаться от употребления крепкого чая и кофе, спиртных напитков, не нервничать, чаще выходить на улицу и вовремя ложиться спать.

Ранее метеоролог рассказала, ждать ли жителям Ростова снега в новогоднюю ночь.

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