Сообщается, что сила магнитных ударов на землю будет составлять во вторник и в среду около пяти баллов, максимальным же показателем считаются восемь баллов.
Магнитные возмущения начались в ночь на 27 декабря, к утру они ослабнут, а на следующий день усилятся и будут продолжаться приблизительно до 21.00 мск 28 декабря. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Чтобы минимизировать воздействие геомагнитных явлений специалисты рекомендуют отказаться от употребления крепкого чая и кофе, спиртных напитков, не нервничать, чаще выходить на улицу и вовремя ложиться спать.
Ранее метеоролог рассказала, ждать ли жителям Ростова снега в новогоднюю ночь.