Аналитики провели опрос среди ростовчан, чтобы узнать об их карьерных планах на следующий год. Выяснилось, что 18% опрошенных планируют в 2023 году значительно увеличить свой доход. Освоить новые профессиональные навыки и пройти переобучение хотят 11% респондентов. Чуть меньше — 10% — также задумались о повышении профессионализма.