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Увеличить доходы в 2023 году пожелали почти 20% жителей Ростова

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Открыть бизнес в новом году планируют лишь 6% ростовчан
18% ростовчан хотят в новом году увеличить свой доход, еще 6% нацелены на расширение или открытие своего дела, следует из исследования Superjob.

Аналитики провели опрос среди ростовчан, чтобы узнать об их карьерных планах на следующий год. Выяснилось, что 18% опрошенных планируют в 2023 году значительно увеличить свой доход. Освоить новые профессиональные навыки и пройти переобучение хотят 11% респондентов. Чуть меньше — 10% — также задумались о повышении профессионализма.

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Открыть новый бизнес или расширить существующий в новом году решились лишь 6% опрошенных. Также 3% ростовчан заявили, что хотят наладить отношения с коллективом, углубиться в законодательство по своей специальности и написать диссертацию.

Ранее аналитики узнали у ростовчан о более глобальных целях на Новый год. Выяснилось, что большинство опрошенных ждут изменений в личной жизни, а также хотят больше времени уделять хобби и увлечениям.

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