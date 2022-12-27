Аналитики провели опрос среди ростовчан, чтобы узнать об их карьерных планах на следующий год. Выяснилось, что 18% опрошенных планируют в 2023 году значительно увеличить свой доход. Освоить новые профессиональные навыки и пройти переобучение хотят 11% респондентов. Чуть меньше — 10% — также задумались о повышении профессионализма.
Открыть новый бизнес или расширить существующий в новом году решились лишь 6% опрошенных. Также 3% ростовчан заявили, что хотят наладить отношения с коллективом, углубиться в законодательство по своей специальности и написать диссертацию.
Ранее аналитики узнали у ростовчан о более глобальных целях на Новый год. Выяснилось, что большинство опрошенных ждут изменений в личной жизни, а также хотят больше времени уделять хобби и увлечениям.