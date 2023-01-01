Жители Ростова пожаловались на неизвестных, пускавших салюты рядом со школой № 112 на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 21/3. Дело в том, что после запуска фейерверков, горящую после них коробку неизвестные предпочли просто оставить и уйти. Салюты продолжали гореть, таким образом огонь мог легко перекинуться на школу и другие близлежащие строения.