rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Люди, вам не стыдно?»: неизвестные чуть не сожги фейерверками школу Ростове

Сегодня, 06:02
Фото: Социальные сети
Горящая коробка, оставленная после запуска салютов в Ростове

Неизвестные чуть не сожги фейерверками школу Ростове №112 в новогоднюю ночь

После запуска фейерверков неизвестные оставили горящую коробку недалеко от школы № 112 в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова пожаловались на неизвестных, пускавших салюты рядом со школой № 112 на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 21/3. Дело в том, что после запуска фейерверков, горящую после них коробку неизвестные предпочли просто оставить и уйти. Салюты продолжали гореть, таким образом огонь мог легко перекинуться на школу и другие близлежащие строения.

Жителей в Ростовской области попросили отказаться от салютов на Новый год
Узнать подробнее

Возмущенные местные жители рассказали, что сами вышли потушить коробку. «Люди, вам не стыдно? Одумайтесь!» — заключили в соцсетях ростовчане.

Ранее власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки.

Читайте также:
В новогоднюю ночь власти в Ростовской области призвали жителей отказаться от салютовРостовский депутат предложил не травмировать беженцев звуками салютов на Новый годВласти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Город#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Новый год#Дети#Школа
Подпишитесь
На Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал
31 декабря 2022, 22:17
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
31 декабря 2022, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
31 декабря 2022, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
31 декабря 2022, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
31 декабря 2022, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
31 декабря 2022, 06:54