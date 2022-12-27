Городские власти обратились к жителям Таганрога с просьбой отказаться от покупки и использования пиротехнических изделий, чтобы не вызывать резонанса и социальной напряжённости.
В администрации напомнили, что официального запрета на использование пиротехники нет.
Ранее жители Ростовской области и представители общественности не раз обращались к властям региона с просьбой о запрете фейерверков на время проведения СВО. Однако официального запрета на использование пиротехники не последовало.
Кроме того, отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь властям Ростовской области рекомендовал и исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Владимир Завер.