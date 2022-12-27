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В новогоднюю ночь власти в Ростовской области призвали жителей отказаться от салютов

Сегодня, 06:14
Фото: 1MI
В новогоднюю ночь власти в Ростовской области призвали жителей отказаться от салютов

В Таганроге власти призвали жителей не запускать фейерверки в ночь на 1 января

Несмотря на отсутствие официального запрета, в новогоднюю ночь власти города Таганрога призвали горожан не запускать фейерверки, говорится в сообщении городской администрации.

Городские власти обратились к жителям Таганрога с просьбой отказаться от покупки и использования пиротехнических изделий, чтобы не вызывать резонанса и социальной напряжённости.

В администрации напомнили, что официального запрета на использование пиротехники нет.

 

Власти в Ростовской области не стали запрещать новогодние фейерверки на фоне СВО
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Ранее жители Ростовской области и представители общественности не раз обращались к властям региона с просьбой о запрете фейерверков на время проведения СВО. Однако официального запрета на использование пиротехники не последовало. 

Кроме того, отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь властям Ростовской области рекомендовал и исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Владимир Завер.

 

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