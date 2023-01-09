Уже в ночь на 10 января воздух похолодает до -13 — -18 градусов. При прояснениях температура может составить и до -25 градусов. Также до 8-13 метров в секунду увеличится скорость ветра. В среду, 11 января, он станет штормовым. Его скорость достигнет 21-24 метров в секунду.