С начала текущей недели, 9 января, в Ростовской области прогнозируется значительное похолодание. В первый рабочий день года температура воздуха в среднем составит от -11 до -16 градусов. Однако небо останется ясным, осадков не ожидается.
Уже в ночь на 10 января воздух похолодает до -13 — -18 градусов. При прояснениях температура может составить и до -25 градусов. Также до 8-13 метров в секунду увеличится скорость ветра. В среду, 11 января, он станет штормовым. Его скорость достигнет 21-24 метров в секунду.
Однако к выходным погода улучшится. 14 и 15 января потеплеет днем до нуля градусов, а ночью до -2. Однако небо останется облачным. Вместе с тем осадки вероятны только в начале следующей недели.
Напомним, ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.