rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

До -25 градусов похолодает в Ростовской области на первой рабочей неделе

Сегодня, 07:10
Фото: Maarten Takens/CC BY-SA 2.0/flickr.com
До -25 градусов похолодает в Ростовской области на этой неделе
Сильные морозы и ветра ожидаются в Ростовской области с 9 января, предупредили синоптики.
Сюжет
Погода

С начала текущей недели, 9 января, в Ростовской области прогнозируется значительное похолодание. В первый рабочий день года температура воздуха в среднем составит от -11 до -16 градусов. Однако небо останется ясным, осадков не ожидается.

Уже в ночь на 10 января воздух похолодает до -13 — -18 градусов. При прояснениях температура может составить и до -25 градусов. Также до 8-13 метров в секунду увеличится скорость ветра. В среду, 11 января, он станет штормовым. Его скорость достигнет 21-24 метров в секунду.

В ГИБДД Ростовской области предупредили об опасных заносах и гололеде на дорогах
Узнать подробнее

Однако к выходным погода улучшится. 14 и 15 января потеплеет днем до нуля градусов, а ночью до -2. Однако небо останется облачным. Вместе с тем осадки вероятны только в начале следующей недели.

Напомним, ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Читайте также:
Более 170 машин вывели для уборки снега с улиц в Ростове-на-ДонуМЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Ростовской области с 6 по 11 января«Куплю снег»: необычное объявление на «Ростов-Арене» развеселило жителей города
#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Прогноз погоды
Подпишитесь
Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января
Сегодня, 07:03
Ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе с 9 января
Сегодня, 06:25
В Ростове в декабре бизнес бился за каждый участок земли, а компании «выбивали» долги
Сегодня, 07:25
С 12 января в Батайске закроется один из выездов на ростовскую трассу
Сегодня, 08:04
Челябинская компания требует 17 миллионов рублей с таганрогского авиазавода
Сегодня, 08:12