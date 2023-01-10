Во время селекторного совещания он рассказал, что нужно будет провести цифровизацию баз данных военкоматов, а также обеспечить взаимодействие их с местными властями регионов и промышленностью.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил важность проведения реорганизации системы территориальной и гражданской обороны. А также важность своевременного реагирования на инициативы гражданских, которые часто достойны внимания военных.