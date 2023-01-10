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Шойгу заявил о серьезных изменениях в работе военкоматов в Ростовской области

Сегодня, 12:53
Фото: mil.ru
Шойгу заявил о серьезных изменениях в работе военкоматов в Ростовской области
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году начнется глобальная модернизация работы военных комиссариатов в России, в том числе в Ростовской области.

Во время селекторного совещания он рассказал, что нужно будет провести цифровизацию баз данных военкоматов, а также обеспечить взаимодействие их с местными властями регионов и промышленностью. 

Кроме того, Сергей Шойгу отметил важность проведения реорганизации системы территориальной и гражданской обороны. А также важность своевременного реагирования на инициативы гражданских, которые часто достойны внимания военных. 

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Ранее эксперт рассказал корреспонденту RostovGazeta, как ростовчан могли завербовать для поджога военкомата. 

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#Ростовская область#Россия#Общество
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