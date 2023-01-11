В России будет создан Центр компетенций в области халяльных товаров и услуг

Задачей нового центра станет установление стандартов для отечественных товаров и услуг халяль, не противоречащих международным стандартам и обеспечивающих уменьшение затрат производителей на сертификацию за счет признания национальных сертификатов в других странах мира.
Работа центра будет направлена на мониторинг качества, разработку стандартов российской халяльной продукции, ее продвижение как внутри РФ, так и за рубежом. Об этом информирует newsnn.ru.
По словам Антона Кобякова, советника российского президента, в результате сотрудничества Росконгресса и Роскачества по данному направлению можно будет организовать на площадке ПМЭФ-2023 продвижение отечественной сертифицированной продукции халяль, а также провести обсуждение многих вопросов в области экономики и добиться расширения сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями исламского мира.
В настоящее время оборот индустрии халяльной продукции в мире ежегодно превышает 2 трлн долларов США. При этом сектор быстро развивается — в темпах, превышающих 5% в год. Немаловажным фактом является и то, что мусульманское население в мире неуклонно растет, поэтому к 2025 году доля халяльной продукции будет находиться на уровне не менее 20% от всех товаров, произведенных в мире.
Согласно заявлению Максима Протасова, главы АНО «Российская система качества» (Роскачество), в Российской Федерации только за последние три года вдвое выросли объемы экспорта халяльной продукции. Но экспорт из РФ не ограничивается только ближневосточными государствами. Уже к 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны согласно предварительным подсчетам увеличится до 400 млн долларов, а к 2030 году — достигнет 700 млн долларов.
Учреждение в России нового национального центра компетенций повысит степень доверия к халяльной продукции отечественного производства как среди населения страны, так и среди зарубежных потребителей.
Общими усилиями Роскачества и Фонда Росконгресс будут созданы благоприятные условия для развития указанного направления. Российские эксперты разработают собственную методологию производства халяльной пищевой продукции, которая будет соответствовать уровню регулирования безопасности и качества, принятому в главных секторах пищепрома.