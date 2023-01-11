В России будет создан Центр компетенций в области халяльных товаров и услуг

В настоящее время оборот индустрии халяльной продукции в мире ежегодно превышает 2 трлн долларов США. При этом сектор быстро развивается — в темпах, превышающих 5% в год. Немаловажным фактом является и то, что мусульманское население в мире неуклонно растет, поэтому к 2025 году доля халяльной продукции будет находиться на уровне не менее 20% от всех товаров, произведенных в мире.