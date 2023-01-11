Редакция RostovGazeta провела опрос, чтобы выяснить, какая ситуация с водоснабжением наблюдается в городе. Так 64% опрошенных сообщают, что вода в их дом поступает в полном объеме, 31% населения говорит, что вода есть, но подается со слабым давлением. Еще 5% горожан заявили, что в их доме вовсе нет воды.