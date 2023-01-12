Сити-менеджер подвел итоги прошедшего года, рассказав, что валовый городской продукт Ростова вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг отметки в 554 миллиарда рублей.
По словам Алексея Логвиненко, это является признаком роста экономики, также глава администрации обратил внимание на рост показателей в сфере промышленности и производства продуктов питания.
Отдельным достижением 2022 года стал и рост заработной платы до 49 тысяч рублей, а в некоторых предприятиях тяжелой и сельскохозяйственной промышленности средний уровень зарплат составил 75 тысяч рублей.
Ранее эксперт рассказал, какое влияние оказывают низкие зарплаты медперсонала на сокращение численности населения Ростовской области.