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В Ростове средняя зарплата горожан составила 49 тысяч рублей по итогам 2022 года

Сегодня, 15:45
Фото: pxhere.com
В Ростове по итогам 2022 года уровень средней зарплаты достиг отметки в 49 тысяч рублей, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в ходе пресс-конференции.

Сити-менеджер подвел итоги прошедшего года, рассказав, что валовый городской продукт Ростова вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг отметки в 554 миллиарда рублей. 

По словам Алексея Логвиненко, это является признаком роста экономики, также глава администрации обратил внимание на рост показателей в сфере промышленности и производства продуктов питания. 

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Отдельным достижением 2022 года стал и рост заработной платы до 49 тысяч рублей, а в некоторых предприятиях тяжелой и сельскохозяйственной промышленности средний уровень зарплат составил 75 тысяч рублей. 

Ранее эксперт рассказал, какое влияние оказывают низкие зарплаты медперсонала на сокращение численности населения Ростовской области.

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