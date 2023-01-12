С 1 февраля этого года в Таганроге изменится цена проезда в трамвае. Билет на электротранспорт подорожает на пять рублей и теперь обойдется в 25 рублей.
Исключение сделали только для льготных категорий граждан. Они смогут ездить в трамваях по старой стоимости.
По какой причине власти решили индексировать цену билета на трамвай, не уточняется.
Ранее цены на проезд в общественном транспорте поднимали в Ростове-на-Дону. Однако жители столицы региона сетовали, что не заметили улучшения в работе автобусов, несмотря на рост цены на проезд в них.