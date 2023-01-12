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В Таганроге стоимость проезда в трамвае подорожает с 20 до 25 рублей с 1 февраля

Сегодня, 08:41
Фото: donland.ru
В Таганроге стоимость проезда в трамвае подорожает на пять рублей с 1 февраля
В Таганроге цена билета на трамвай поднимется на 5 рублей с начала следующего месяца, сообщают местные власти.

С 1 февраля этого года в Таганроге изменится цена проезда в трамвае. Билет на электротранспорт подорожает на пять рублей и теперь обойдется в 25 рублей.

Исключение сделали только для льготных категорий граждан. Они смогут ездить в трамваях по старой стоимости.

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По какой причине власти решили индексировать цену билета на трамвай, не уточняется.

Ранее цены на проезд в общественном транспорте поднимали в Ростове-на-Дону. Однако жители столицы региона сетовали, что не заметили улучшения в работе автобусов, несмотря на рост цены на проезд в них.

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#Виктория Прутковская#Город#Транспорт#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Общественный транспорт#Городская среда
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