Microsoft отменила лимит по отпускам для своих сотрудников

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Как сообщает телеканал «360», новая корпоративная политика Microsoft вступит в силу с 16 января. Для сотрудников компании снят лимит по количеству оплачиваемых дней отпуска. Кроме того, за ними сохраняется право на 10 дней оплачиваемого больничного в году и оплачиваемый отдых в дни государственных праздников.
Ранее лимит на отпускные сняли для своих сотрудников и другие американские компании, среди которых Linkedin, Netflix, Oracle.