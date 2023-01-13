Microsoft отменила лимит по отпускам для своих сотрудников

Как сообщает телеканал «360», новая корпоративная политика Microsoft вступит в силу с 16 января. Для сотрудников компании снят лимит по количеству оплачиваемых дней отпуска. Кроме того, за ними сохраняется право на 10 дней оплачиваемого больничного в году и оплачиваемый отдых в дни государственных праздников.