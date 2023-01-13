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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Microsoft отменила лимит по отпускам для своих сотрудников

Сегодня, 15:39
Фото: piqsels.com
Сотрудники компании Microsoft теперь могут брать неограниченное количество оплачиваемых дней отпуска в году. Это правило касается только работников, находящихся в штате и проживающих в Соединенных Штатах.

Как сообщает телеканал «360», новая корпоративная политика Microsoft вступит в силу с 16 января. Для сотрудников компании снят лимит по количеству оплачиваемых дней отпуска. Кроме того, за ними сохраняется право на 10 дней оплачиваемого больничного в году и оплачиваемый отдых в дни государственных праздников.

Ранее лимит на отпускные сняли для своих сотрудников и другие американские компании, среди которых Linkedin, Netflix, Oracle. 

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