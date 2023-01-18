Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Жители Ростова стали свидетелями последствий жуткого ДТП на проспекте Сиверса. В ходе пока не выясненных обстоятельств погиб молодой мужчина-пешеход. Очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыла полиция. Также рядом замечен автомобиль такси и трамвай.
Свидетели ДТП пишут в соцсетях, что погибшего сбила машина такси. Трамвай же не может проехать из-за того, что территорию оцепили полицейские.
Однако официальных данных от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Также сегодня в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе.