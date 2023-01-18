rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Труп молодого мужчины обнаружили на дороге Сиверса в Ростове 18 января

Сегодня, 16:32
Фото: Социальные сети
Автомобиль сбил молодого мужчину в Ростове 18 января на улице Сиверса, сообщили в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова стали свидетелями последствий жуткого ДТП на проспекте Сиверса. В ходе пока не выясненных обстоятельств погиб молодой мужчина-пешеход. Очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыла полиция. Также рядом замечен автомобиль такси и трамвай.

Свидетели ДТП пишут в соцсетях, что погибшего сбила машина такси. Трамвай же не может проехать из-за того, что территорию оцепили полицейские.

В Ростове 12-летняя девочка попала в больницу после ДТП в центре города
Узнать подробнее

Однако официальных данных от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Также сегодня в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе.

Читайте также:
В ДТП под Сальском два человека погибли и один пострадалВылетевшее колесо стало причиной смертельного ДТП на М-4 под Ростовом 10 январяТрассу М-4 рядом с Ростовом перекрыли в обе стороны из-за массового ДТП 10 января
#Дтп#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Дорога
Подпишитесь
В Донской митрополии заявили, что ростовчанам можно не нырять в прорубь на Крещение
Сегодня, 14:55
Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение
Сегодня, 16:21
Эксперты Хуруджи и Федяев рассказали, как победить коррупцию в Ростовской области
Сегодня, 09:08
Груды железа и смерти: жертвами ДТП в январе в Ростовской области стали 27 человек
Сегодня, 16:44
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области
Сегодня, 16:03
До +8 потеплеет в Ростове в четверг, 19 января
Сегодня, 17:49