Жители Ростова стали свидетелями последствий жуткого ДТП на проспекте Сиверса. В ходе пока не выясненных обстоятельств погиб молодой мужчина-пешеход. Очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыла полиция. Также рядом замечен автомобиль такси и трамвай.