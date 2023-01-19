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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Ростове-на-Дону назвали подробности дела подполковника из-за разглашения гостайны

Сегодня, 05:40
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали подполковника полиции, которому вменяют разглашение государственной тайны, сообщают СМИ.

«КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник пишет, что силовики задержали 49-летнего подозреваемого. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в 2021 году подполковник узнал о проверке в отношении своего знакомого. Говорится, что он якобы встретился с ним и передал данные прослушки.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее старшего лейтенанта Артыкова осудили на 13 лет в Ростове-на-Дону за госизмену. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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