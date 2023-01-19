Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
«КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник пишет, что силовики задержали 49-летнего подозреваемого. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в 2021 году подполковник узнал о проверке в отношении своего знакомого. Говорится, что он якобы встретился с ним и передал данные прослушки.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее старшего лейтенанта Артыкова осудили на 13 лет в Ростове-на-Дону за госизмену. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.