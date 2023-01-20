Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По данным ГИБДД, сегодня утром в районе переулка Станционный, 12 Каменск-Шахтинского в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель пассажирского автобуса на маршруте от Комбината до Машзавода, не справился с управлением. Проехав встречную полосу, и, съехав с дороги, автобус столкнулся с деревом.
Из-за аварии водитель и 12 пассажиров, в числе которых оказалось шестеро несовершеннолетних, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.
Секретарь приемной администрации Каменск-Шахтинского отказалась комментировать произошедшее.
«Я секретарь, не могу. А Романа Викторовича [заместителя главы Романа Кравцова— прим. редакции] — нет на месте, он на совещании, на выезде», - подчеркнула секретарь.
Обстоятельства аварии, по данным ГИБДД, устанавливают полицейские.
Ранее RostovGazeta опубликовала видео последствий этой аварии в Каменск-Шахтинском.