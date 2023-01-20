По данным ГИБДД, сегодня утром в районе переулка Станционный, 12 Каменск-Шахтинского в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель пассажирского автобуса на маршруте от Комбината до Машзавода, не справился с управлением. Проехав встречную полосу, и, съехав с дороги, автобус столкнулся с деревом.