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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусом

Сегодня, 12:35
Фото: vk.com/оverhear_vkamenske
В администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусом
Секретарь в приемной администрации Каменск-Шахтинского посоветовала корреспонденту RostovGazeta обратиться за подробностями произошедшего в городе крупного ДТП, к начальнику отдела ЖКХ. Однако его не оказалось на рабочем месте.

По данным ГИБДД, сегодня утром в районе переулка Станционный, 12 Каменск-Шахтинского в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель пассажирского автобуса на маршруте от Комбината до Машзавода, не справился с управлением. Проехав встречную полосу, и, съехав с дороги, автобус столкнулся с деревом.

Из-за аварии водитель и 12 пассажиров, в числе которых оказалось шестеро несовершеннолетних, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. 

Секретарь приемной администрации Каменск-Шахтинского отказалась комментировать произошедшее.

«Я секретарь, не могу. А Романа Викторовича [заместителя главы Романа Кравцова— прим. редакции] нет на месте, он на совещании, на выезде», - подчеркнула секретарь.

Секретарь приемной администрации Каменск-Шахтинского отказалась комментировать произошедшее.
Фото: Липунов Геннадий/CC0/wiki

Обстоятельства аварии, по данным ГИБДД, устанавливают полицейские.

Ранее RostovGazeta опубликовала видео последствий этой аварии в Каменск-Шахтинском. 

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