Букмекерская компания «1хСтавка» покинула правовое поле РФ

По данным следствия, в результате незаконной игорной деятельности за пять лет учредители 1xBet Сергей Каршков, Дмитрий Казорин и Роман Семиохин обогатились на более чем 63 млрд рублей. В 2020 году эти граждане как фигуранты уголовного дела были объявлены в розыск в Брянской области. Сумма, полученная ими в результате нелегальной деятельности, сопоставима с бюджетом всего региона.