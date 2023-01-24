Букмекерская компания «1хСтавка» покинула правовое поле РФ

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Известно, что букмекер уже отключен от системы ЦУПИС и с середины текущего месяца клиенты компании не могут пополнять счета.
Вероятнее всего, организации «1хСтавка» не удалось скрыть связи с нелегальной в РФ конторой 1xBet. О своем расследовании пишет Николай Ольхин на портале versia.ru.
С начала 2023 года игроки стали сообщать о невозможности пополнения счетов «1хСтавка». Букмекер же в свою очередь обещал клиентам в своем телеграм-канале бонусы за причиненные неудобства и скорое устранение проблемы.
Затем стало известно, что «1хСтавка» отключена от системы, к которой должны быть подключены все букмекерские организации, осуществляющие деятельность на территории РФ. То есть «1хСтавка» выпала из правового поля государства, вследствие чего, скорее всего, не сможет продолжать свою деятельность в Российской Федерации.
«1хСтавка» не впервые становится участницей скандальных ситуаций. Прежде уже указывалось на ее связи с компанией 1xBet, не лицензированной в России. Несмотря на это, в 1xBet принимаются ставки, причем «1хСтавку» называют «легальным зеркалом» данного нелегального букмекера. В «1хСтавке», в свою очередь, эту связь отрицают.
Ранее сообщалось о предписании ФАС, выданном ФК «Локомотив» за размещение на форме участников команды логотипа 1xBet, который был заказан спонсором – «1хСтавкой».
Кроме того, 1xBet фигурировала в скандальной истории в 2020 году, когда учредитель Роман Семиохин направил 1 млн евро на борьбу с COVID-19 больнице на Кипре. Жители РФ были возмущены поступком миллиардера из Брянска, проигнорировавшего нужды отечественного здравоохранения.
Летом минувшего года стало известно о пожертвовании на гумпомощь 1 млн евро от 1xBet, сделанном в пользу Украины, что также сочли возмутительным многие россияне, учитывая ситуацию с СВО.
Помимо этого, судя по отзывам в интернете, клиенты 1xBet нередко испытывают сложности с выводом выигрышей. Компания известила игроков о необходимости прохождения процедуры верификации, сопряженной с загрузкой большого количества документов, включая бумажные. Срок верификации варьируется для разных пользователей.
По данным следствия, в результате незаконной игорной деятельности за пять лет учредители 1xBet Сергей Каршков, Дмитрий Казорин и Роман Семиохин обогатились на более чем 63 млрд рублей. В 2020 году эти граждане как фигуранты уголовного дела были объявлены в розыск в Брянской области. Сумма, полученная ими в результате нелегальной деятельности, сопоставима с бюджетом всего региона.