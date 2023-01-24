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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Штаб ЮВО в Ростове возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев

Сегодня, 08:01
Фото: mil.ru
Штаб ЮВО в Ростове возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев
Новым командующим Южным военным округом в Ростове стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, пишут федеральные СМИ.
Сюжет
Армия РФ

«РБК», ссылаясь на свои источники, пишет о назначении нового командующего Южным военным округом, штаб которого находится в Ростове. Сообщается, что новым командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. Новую должность военный получил якобы еще до Нового года.

Известно, что Кузовлев родился в Тамбове в 1967 году. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем он окончил Общевойсковую академию ВС РФ. Кузовлев принимал участие в обеих чеченских компаниях.

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С 2019 года военнослужащий являлся начальном штаба ЮВО. С ноября 2020 по февраль 2021 года руководил группировкой ВС РФ в Сирии. Затем он вернулся в ЮВО, где некоторое время был и. о. командующего округа. Предпоследним его назначением стал пост командующим войсками Западного военного округа.

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