Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
«РБК», ссылаясь на свои источники, пишет о назначении нового командующего Южным военным округом, штаб которого находится в Ростове. Сообщается, что новым командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. Новую должность военный получил якобы еще до Нового года.
Известно, что Кузовлев родился в Тамбове в 1967 году. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем он окончил Общевойсковую академию ВС РФ. Кузовлев принимал участие в обеих чеченских компаниях.
С 2019 года военнослужащий являлся начальном штаба ЮВО. С ноября 2020 по февраль 2021 года руководил группировкой ВС РФ в Сирии. Затем он вернулся в ЮВО, где некоторое время был и. о. командующего округа. Предпоследним его назначением стал пост командующим войсками Западного военного округа.
Ранее президент РФ Путин назначил трех судей в Ростовской области.