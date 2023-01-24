С 2019 года военнослужащий являлся начальном штаба ЮВО. С ноября 2020 по февраль 2021 года руководил группировкой ВС РФ в Сирии. Затем он вернулся в ЮВО, где некоторое время был и. о. командующего округа. Предпоследним его назначением стал пост командующим войсками Западного военного округа.