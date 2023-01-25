Банк ЗЕНИТ запустил рекламную кампанию «Основной ЗЕНИТ»

— Для банка, именно клиент играет главную роль. Исследования показывают, что все больше потенциальных клиентов рассматривают Банк ЗЕНИТ в качестве банка первого выбора наряду с лидерами рынка. Также растет удовлетворенность действующих клиентов, оценка бренда банка и его репутации, — говорит Алексей Кудрявцев.