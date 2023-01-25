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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Банк ЗЕНИТ запустил рекламную кампанию «Основной ЗЕНИТ»

25 января 2023, 14:35
Фото: Банк ЗЕНИТ
Новая рекламная компания стартовала в Банке ЗЕНИТ. Она проходит во всех регионах страны, где присутствуют офисы Банка и состоит из видео, которые напоминают сцены известных кинофильмов.

Как отмечает директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев, результаты прошедшей рекламной кампании показывают правильность выбора коммуникационной концепции.

— Для банка, именно клиент играет главную роль. Исследования показывают, что все больше потенциальных клиентов рассматривают Банк ЗЕНИТ в качестве банка первого выбора наряду с лидерами рынка. Также растет удовлетворенность действующих клиентов, оценка бренда банка и его репутации, — говорит Алексей Кудрявцев.

Стоит напомнить, что рекламная кампания Банка - «Для нас каждый клиент — звезда!» вошла в топ-7 лучших рекламных кампаний России в рамках экспертного конкурса на портале Sostav.ru. Кампания транслировала ценности Банка ЗЕНИТ, главная из которых — особый подход к клиенту. Запуску предшествовало комплексное исследование кредитной организации и рекламного агентства Art Union.

 

#Елена Янкевич
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