Банк ЗЕНИТ запустил рекламную кампанию «Основной ЗЕНИТ»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как отмечает директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев, результаты прошедшей рекламной кампании показывают правильность выбора коммуникационной концепции.
— Для банка, именно клиент играет главную роль. Исследования показывают, что все больше потенциальных клиентов рассматривают Банк ЗЕНИТ в качестве банка первого выбора наряду с лидерами рынка. Также растет удовлетворенность действующих клиентов, оценка бренда банка и его репутации, — говорит Алексей Кудрявцев.
Стоит напомнить, что рекламная кампания Банка - «Для нас каждый клиент — звезда!» вошла в топ-7 лучших рекламных кампаний России в рамках экспертного конкурса на портале Sostav.ru. Кампания транслировала ценности Банка ЗЕНИТ, главная из которых — особый подход к клиенту. Запуску предшествовало комплексное исследование кредитной организации и рекламного агентства Art Union.