Вопросом, волнующим население, осталось размещение трассы, а именно того — будет ли проходить новая дорога через населенные пункты. Накануне в эфире передачи канала «Россия-1» Владимир Сальдо заявил, что трасса пройдет в обход населенных пунктов, чтобы на всех участках дороги можно было двигаться со скоростью, допустимой для автострад.