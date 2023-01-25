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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Трассу «Таврида-2» из Джанкоя в Ростов-на-Дону построят в обход населенных пунктов

Сегодня, 10:16
Фото: donland.ru
Трассу «Таврида-2» из Джанкоя в Ростов-на-Дону построят в обход населенных пунктов
Трассу «Таврида-2» из Ростовской области в Джанкой собираются строить в обход населенных пунктов, об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Напомним, на днях Владимир Сальдо сообщил, что трасса из Джанкоя в Ростов-на-Дону уже получила собственное название, а в ее строительство планируют вложить несколько сотен миллиардов рублей. 

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Вопросом, волнующим население, осталось размещение трассы, а именно того — будет ли проходить новая дорога через населенные пункты. Накануне в эфире передачи канала «Россия-1» Владимир Сальдо заявил, что трасса пройдет в обход населенных пунктов, чтобы на всех участках дороги можно было двигаться со скоростью, допустимой для автострад. 

Сейчас известно, что «Таврида-2» будет выглядеть на карте полукольцом, проходящим от западной до северной части побережья Азовского моря. 

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