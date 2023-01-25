Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Напомним, на днях Владимир Сальдо сообщил, что трасса из Джанкоя в Ростов-на-Дону уже получила собственное название, а в ее строительство планируют вложить несколько сотен миллиардов рублей.
Вопросом, волнующим население, осталось размещение трассы, а именно того — будет ли проходить новая дорога через населенные пункты. Накануне в эфире передачи канала «Россия-1» Владимир Сальдо заявил, что трасса пройдет в обход населенных пунктов, чтобы на всех участках дороги можно было двигаться со скоростью, допустимой для автострад.
Сейчас известно, что «Таврида-2» будет выглядеть на карте полукольцом, проходящим от западной до северной части побережья Азовского моря.