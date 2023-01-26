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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Неизвестные сообщили о минировании здания администрации в Шахтах Ростовской области

26 января 2023, 11:13
Фото: 1MI
Неизвестные сообщили о минировании здания администрации в Шахтах Ростовской области
Сотрудников администрации Шахт в Ростовской области эвакуировали после информации о минировании здания, пишут СМИ.

В четверг, 26 января, неизвестные сообщили о минировании здания администрации города Шахты. Из-за этого сотрудников учреждения по адресу улица Советская, 158 пришлось эвакуировать.

По информации Donday, на место происшествия уже выехали полицейские, скорая помощь и экстренные службы. Территория администрации оцеплена. В здании ищут взрывоопасные предметы.

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Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, накануне стало известно об отставке главы администрации Шахт Андрея Ковалева.

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#Происшествия#Новости#Ростовская область#Шахты#Ковалев Андрей Владимирович#Алина Заярная
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