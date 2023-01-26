Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В четверг, 26 января, неизвестные сообщили о минировании здания администрации города Шахты. Из-за этого сотрудников учреждения по адресу улица Советская, 158 пришлось эвакуировать.
По информации Donday, на место происшествия уже выехали полицейские, скорая помощь и экстренные службы. Территория администрации оцеплена. В здании ищут взрывоопасные предметы.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, накануне стало известно об отставке главы администрации Шахт Андрея Ковалева.