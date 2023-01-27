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В Подмосковье заработал агропарк для детей формата 5D

27 января 2023, 14:00
Фото: piqsels.com
В Домодедове Московской области работает детский агропарк. Здесь проводятся познавательные экскурсии, на которых можно пообщаться с сельскохозяйственными животными.

Как сообщает телеканал «360», посетители агропарка могут погладить и покормить уток, свиней, страусов и других животных. Экскурсии проводятся в развлекательно-познавательном формате — детям показывают животных, которые были героями детских сказок: «Три поросенка», «Конек-Горбунок», «Семеро козлят» и др.

Агропарк является совместным проектом подмосковных фермерских хозяйств «Вершки и корешки» и «Свободный труд».

#Общество
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