В Подмосковье заработал агропарк для детей формата 5D

Как сообщает телеканал «360», посетители агропарка могут погладить и покормить уток, свиней, страусов и других животных. Экскурсии проводятся в развлекательно-познавательном формате — детям показывают животных, которые были героями детских сказок: «Три поросенка», «Конек-Горбунок», «Семеро козлят» и др.