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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Салехарде планируют построить студенческий кампус с общежитиями

Сегодня, 17:48
В Салехарде (ЯНАО) построят студенческий кампус с общежитиями для студентов колледжа и техникума.

Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на «Ямал 1». Региональное издание передает слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Глава округа анонсировал строительство объекта и заявил, что площадка современного кампуса будет объединять колледж с техникумом.

Артюхов также сообщил, что в общежитиях здания будут расселены приезжие студены вузов.

Он отметил, что очень много ребят прибывают для обучения в вузах Салехарда из отдаленных поселков, с Ямальского района.

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