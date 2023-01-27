В Салехарде планируют построить студенческий кампус с общежитиями

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на «Ямал 1». Региональное издание передает слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Глава округа анонсировал строительство объекта и заявил, что площадка современного кампуса будет объединять колледж с техникумом.
Артюхов также сообщил, что в общежитиях здания будут расселены приезжие студены вузов.
Он отметил, что очень много ребят прибывают для обучения в вузах Салехарда из отдаленных поселков, с Ямальского района.