Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить кредитную карту с беспроцентным снятием наличных

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как пояснили в самом Банке, льготные периоды друг от друга не зависят и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию, будь то покупка или снятие наличных. По мнению сотрудников организации, «Картой привилегий» удобно совершать ежедневные покупки и получать кешбэк в размере до 7 % на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах. Кроме того, ей можно всегда опалить такси или проезд в общественном транспорте. Карта также позволяет совершать переводы и оплачивать товары по QR-коду через СБП.
— Кредитная карта Банка ЗЕНИТ объединила в себе все потребности клиента: длинный льготный период в 120 дней, возможность снимать наличные без процентов, кешбэк до 7 % в самых популярных категориях. К тому же карта совершенно бесплатна. Сегодня это уникальное предложение, которое не имеет аналогов на рынке, —поясняет заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
В случаях просрочки льготного периода, который составляет 120 дней, гарантированная процентная ставка на снятия наличных, совершенные в первые 30 дней, составит 9,9 % годовых. Чтобы стать клиентом Банка, достаточно обратиться с паспортом в один из офисов, которые представлены в 21 субъекте страны, а узнать все подробности по новой кредитке. можно на сайте Банка.