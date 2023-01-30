Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить кредитную карту с беспроцентным снятием наличных

Как пояснили в самом Банке, льготные периоды друг от друга не зависят и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию, будь то покупка или снятие наличных. По мнению сотрудников организации, «Картой привилегий» удобно совершать ежедневные покупки и получать кешбэк в размере до 7 % на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах. Кроме того, ей можно всегда опалить такси или проезд в общественном транспорте. Карта также позволяет совершать переводы и оплачивать товары по QR-коду через СБП.