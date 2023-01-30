rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить кредитную карту с беспроцентным снятием наличных

30 января 2023, 10:27
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ презентовал новый кредитный продукт — «Карту привилегий». Ее особенность заключается в том, что на нее распространяется два льготных периода: 120 дней без процентов на покупки и 120 дней без процентов на снятие наличных и переводы.

Как пояснили в самом Банке, льготные периоды друг от друга не зависят  и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию, будь то покупка или снятие наличных. По мнению сотрудников организации, «Картой привилегий» удобно совершать ежедневные покупки и получать кешбэк в размере до 7 % на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах. Кроме того, ей можно всегда опалить такси или проезд в общественном транспорте. Карта также позволяет совершать переводы и оплачивать товары по QR-коду через СБП.

— Кредитная карта Банка ЗЕНИТ объединила в себе все потребности клиента: длинный льготный период в 120 дней, возможность снимать наличные без процентов, кешбэк до 7 % в самых популярных категориях. К тому же карта совершенно бесплатна. Сегодня это уникальное предложение, которое не имеет аналогов на рынке, —поясняет заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В случаях просрочки льготного периода, который составляет 120 дней, гарантированная процентная ставка на снятия наличных, совершенные в первые 30 дней, составит 9,9 % годовых. Чтобы стать клиентом Банка, достаточно обратиться с паспортом в один из офисов, которые представлены в 21 субъекте страны, а узнать все подробности по новой кредитке. можно на сайте Банка.

 

 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59