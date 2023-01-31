Банк ЗЕНИТ объявил начало приема заявок на IT-ипотеку на новых условиях

В банке уточнили, что оформление кредита на покупку готового или строящегося жилья на первичном рынке будет доступно до 31 декабря 2024 года, при этом разница в рыночной и льготной ставке субсидирует государства. По условиям программы максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей для приобретения жилья в городах-миллионниках и девять миллионов рублей в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости объекта недвижимости. Он может быть оплачен в том числе и средствами материнского капитала.