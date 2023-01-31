Банк ЗЕНИТ объявил начало приема заявок на IT-ипотеку на новых условиях

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Теперь среднемесячный доход клиента должен составлять от 120 тыс. рублей для сотрудников компаний, расположенных в городах-миллионниках, и от 70 тыс. рублей — в остальных регионах. Для сотрудников компаний, расположенных в г. Москве, требования к размеру дохода остались прежними — от 150 тыс. рублей.
Кредит по IT-ипотеке стал доступен сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а порог максимального возраста заемщика подняли до 50 лет. В расчете доходов клиента теперь будут учитывать заработную плату, полученную в том числе от работы по совместительству в IT-компании, включенной в реестр аккредитованных в области информационных технологий организаций.
В банке уточнили, что оформление кредита на покупку готового или строящегося жилья на первичном рынке будет доступно до 31 декабря 2024 года, при этом разница в рыночной и льготной ставке субсидирует государства. По условиям программы максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей для приобретения жилья в городах-миллионниках и девять миллионов рублей в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости объекта недвижимости. Он может быть оплачен в том числе и средствами материнского капитала.
Подать заявку и изучить условия выдачи ипотеки можно перейдя по прямой ссылке на сайт банка или же с помощью мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн».