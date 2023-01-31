Депутат: Москвичи не хотят идти в дворники из-за низких зарплат

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
По словам депутата, было бы предпочтительней, если бы дворниками в Москве трудились жители Московской области и сами москвичи, поскольку они «хотя бы понимают русский язык». Однако, даже безработные москвичи не соглашаются идти работать в сферу ЖКХ, ссылаясь на низкий уровень зарплат, пишет телеканал «360».
В то же время, по словам Разворотневой, средняя зарплата московских дворников составляет от 50 до 70 тыс. рублей.