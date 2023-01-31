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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Депутат: Москвичи не хотят идти в дворники из-за низких зарплат

31 января 2023, 14:35
Фото: 1MI
Нежелание жителей Москвы и Подмосковья трудится в сфере ЖКХ объясняется низкими заработными платами. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

По словам депутата, было бы предпочтительней, если бы дворниками в Москве трудились жители Московской области и сами москвичи, поскольку они «хотя бы понимают русский язык». Однако, даже безработные москвичи не соглашаются идти работать в сферу ЖКХ, ссылаясь на низкий уровень зарплат, пишет телеканал «360».

В то же время, по словам Разворотневой, средняя зарплата московских дворников составляет от 50 до 70 тыс. рублей.

#Общество
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